Ala vida adulta hi ha un tipus de retrobament que et fa prendre consciència del pas del temps i de fins a quin punt aprenem a prescindir de persones que, uns anys enrere, semblaven indissolubles de la nostra quotidianitat. Quan les retrobes, impacta pensar que en algun punt del teu itinerari formaven part del teu paisatge recurrent i ara, en canvi, són uns desconeguts que simplement ens evoquen una certa familiaritat. Recordes en quin punt hi van ser, però no quan van marxar i perquè heu arribat fins aquí, tan allunyats dels respectius universos. Us mireu amb una relativa estranyesa mentre les petjades del temps constaten que el mutu desconeixement és irreversible. També pot passar que, justament perquè ja no teniu ni idea de qui és l’altre, reafirmes les teves evolucions emocionals. És a dir, que ja no saps qui és aquell individu perquè ja no sou les mateixes persones que es van trobar en una cruïlla determinada de l’existència. Ara sou el resultat d’uns camins molt diferents que veieu impossible que convergeixin, i a la vegada el vague ressò d’unes decisions que només podies adoptar portes endins. Però també pot passar l’efecte contrari: que el retrobament sigui un veritable desafiament a la lògica de l’espai i el temps, i que entenguis amb una simple mirada que la persona no havia marxat mai, per més que no la veiessis. És, aquest fenomen, el que es produeix quan parles amb algú que feia molts anys que no et trobaves i et sembla que reprens la conversa exactament on l’havies deixat abans de perdre-us de vista. En aquests casos el que no entens és perquè vas permetre que la distància fos un obstacle o que les inèrcies vitals s’imposessin a la necessitat de l’altre. És, en certa manera, una de les lloses del món que ens hem fet entre totes i totes, depenent d’una virtualitat que mai supleix els bàlsams de mirar-se als ulls. No deixa de tenir alguna cosa de màgic, doncs, que hi hagi persones que mai no arribin a ser desconegudes. Formen part de tu encara que visquin en altres ciutats o altres mons. Això és perquè hi penses, perquè no pares d’explorar racons, sobretot de tu mateix, en què són allà, palpitant, parlant-te, recordant-te qui ets i donant-te noves perspectives. Per aquest motiu quan les retrobes, assumida la frustració d’haver-te perdut tant de l’altre, els astres semblen alinear-se i es produeix un esclat, sovint només perceptible pels seus protagonistes, en què les coses finalment semblen tenir un sentit.