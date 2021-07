He conegut aquests dies l’impacte de ser un home objecte. Encara que alguns lectors potser en facin estranyesa, una noia molt bella, amb qui tan amics érem, m’ha apartat de la seva vida dient que res del que fèiem no tenia cap sentit sense el rajolí del sexe. Jo que a la meva edat ja m’he retirat de les competicions, i només molt de tant faig alguna benèfica i algun torneig d’exhibició, ni puc ni vull començar ara una relació que m’exigeixi rendiments que ja no guarden proporció amb la meva idea capvespral de com necessito maximitzar l’esforç.

Ser pare –les coses que un aprèn per ser pare!– i malgrat tot el soldat encara viu de la meva família, tot i que el matrimoni ens podria haver anat francament millor, em situa en el punt exacte de saber que a la meva vida hi ha algunes proves superades, que la reincidència ens duu sempre al mateix lloc, i que la vanitat que consisteix a demostrar la vigència del vigor del mascle acaba comportant la decadència de l’home intel·ligent, la trencadissa del que era sòlid i una sensació, al cap de no gaire temps, que t’has equivocat totalment amb el paper que has volgut jugar sense prendre en consideració qui ets, ni en aquest món, què hi has vingut a fer.

M’ha sobtat que aquesta explicació fos tan mal rebuda, i que aquesta noia hagués preferit allargar la tisorada encara que manifestament no fos el senyal que un camí s’obria ni per descomptat la metàfora de res més. M’ha recordat les vegades que havia sentit que els homes sempre fem igual i que només volem el mateix. També les parts més mediocres de mi mateix han tornat a visitar-me, per recordar-me les vegades que vaig desaparèixer de la vida de tants d’altres perquè la relació se m’havia posat complicada. No puc per tant criticar aquesta noia, perquè del que ara ella em fa, jo en vaig fundar el gènere modern fa més de 30 anys, tallant per sempre més, d’un tall net, la relació amb el meu pare.

Puc dir en canvi que havia arribat a creure que es pot sublimar el sexe quan aquella relació t’interessa, que podem controlar la coïssor quan ens plau el curs de la conversa. De fet, em costa molt més fingir interès a canvi de sexe que no pas controlar l’impuls quan l’instant és afí, afavorit per la bellesa o pel talent. Potser és que m’he fet gran o potser és que m’he tornat una mica més intel·ligent, però crec que tot pot arreglar-se, que és bonic veure com fins i tot el que més dur era, cedeix, i es vincla sobre la teva vida amb un esplendor i una llum que no era la que tu esperaves però és d’una intensitat i un tacte que et sorprèn. És dolç prendre els límits com rams de flors, i regalar rams de flors molt més que vessaments. Prefereixo negociar amb les meves limitacions que amb els meus enlluernaments, pagar un preu desmesurat, encara que al final sigui amb l’afegit dramàtic que no s’ho valia, que perdre alegria o llum perquè no vaig saber què fer-ne, o com gestionar-la, o si l’endemà no podria tornar-la a tenir i l’enyor em consumiria. No he pensat sempre així, però és com penso ara. Estimo la postgenerositat, que és haver-ho donat tot, i aleshores tornar-ho a donar tot, ja quan no tens res, i notar com a poc a poc vas inundant-te. I ja no tens res, i ja no vols res, i tot és ofrena i tu ets la penyora i a la vegada el preu.

Ara que soc un home objecte, volgut només per les meves embestides; ara que soc un home cosa, que té la mesura de les concentracions de sang que assoleix, i de com sap moure-les, he de dir que l’afalac atlètic que tan bé creia que em faria sentir, quan tantes vegades vaig perdre, el trobo sobrevalorat, i que si bé millora l’autoestima, m’ha acabat posant en una tesitura de proveïdor que pel meu gust s’assembla massa a la del servei. No m’havia sentit mai com el lleter, que és veritat que no té cap sentit si no et porta la llet.

Vivim vides d’imperfecció i estem tots insatisfets. Tenim angoixa, tenim ànsia, tenim ràbia i no sempre sabem què en podem fer. Tenim incertesa i sovint oblidem que no és rebaixant les expectatives, sino aguditzant el talent, que la controlen: de vegades reduint-la; de vegades multiplicant-la però valent nosaltres molt més del que devem. No hi ha solucions fàcils, ni òbvies. No hi ha cap goig que es pugui fondament sentir sense patiment. No hi ha encaix total, absolut, permanent. Jo soc avui el teu objecte i tu demà podries ser el meu. He vist tantes, tantes vegades que el que era sota ara és dalt, i a l’inrevés, que penso que qualsevol angoixa depèn només del pas del temps. També endurint la pell defensem l’extrema fragilitat del que ens fa únics, singulars, extrems. També renunciant a una part defensem el que és substancial; i en el que ens costa, creixem; i al casalot del fantasma només perdem el temps, per molt que vanament diguem que és l’únic que ens entén. No entenen res, els cadàvers. Només s’estan quiets, i per això és tan còmode tractar amb ells. La llum és difícil i feridora, sempre és a punt d’extingir-se i sol causar turment. La tenebra és suau i freda, i cada cop t’assembles més a ella, però avança molt lentament.