Fa pocs dies llegíem una carta al DdG signada per Joan Linde, sergent de la Policia Municipal de Llagostera, en què explicava que es jubilava després de gairebé 38 anys de servei i professió. També ho comunicava per Instagram i altres xarxes... En Joan, una persona educada, professional com pocs n’hi ha, ha fet de la seva professió una passió, i ha comandat l’esmentat cos a Llagostera –avui compost per 18 membres– amb una gran dedicació i voluntat de servei. Poques persones he trobat al llarg dels anys com en Joan. Una conversa amb ell era sinònim de multitud d’anècdotes, vivències i histories que mai et deixaven indiferent. A tot plegat hi sumava una gran estimació al poble de Llagostera i a la seva gent. Seria bo, ara que tindrà més temps, que fes un recull de fets, històries i anècdotes que han passat a Llagostera i comarca durant tots aquests anys. Als que l’hem conegut i hem gaudit del seu treball, la seva decisió voluntària de jubilació anticipada ens ha trobat una mica amb el pas canviat, malgrat que ja feia mesos ho anunciava com una possibilitat, que ara s’ha confirmat. Amb aquella passió que destil·lava, amb aquella voluntat de complir i fer complir la llei i l’ordre per sobre de tot, de ben segur que el trobarem a faltar. Espero, però, que el veurem pel poble, ara ja de paisà, i col·laborant en tot que faci falta i se li demani. Un home de llei i paraula, savi, proper, de carrer, respectuós en el tracte... respectat per tots els estaments oficials i judicials de les comarques gironines, consultat per altres Policies Locals, Mossos,... deixa una petjada de feina inesborrable. Li desitjo que gaudeixi de la seva família, amics i vilatans, i que el destí li doni molts anys de vida.