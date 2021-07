El Tribunal de Comptes és l’òrgan fiscalitzador suprem dels comptes i de la gestió econòmica de l’Estat, així com de la resta del sector públic, incloses les comunitats autònomes; depèn directament de les Corts Generals i es relaciona amb aquestes a través d’una comissió mixta Congrés-Senat. Aquest podria ser un breu resum acadèmic per definir un organisme que la gent del carrer amb prou feines coneixia, i que ara està de rabiosa actualitat per les fiances milionàries que demana a alguns ex-alts càrrecs i exmembres del govern català per suposades despeses relacionades amb el procés independentista.

Però, quina és la seva funció? De fet, hauríem de dir funcions perquè en té dues genèriques que justifiquen la seva existència: la funció fiscalitzadora, que verifica la comptabilitat de les entitats de sector públic i avalua la submissió de l’activitat econòmica i financera del sector públic als principis de legalitat i eficiència; i la funció jurisdiccional, que consisteix a jutjar, dins l’àmbit de la responsabilitat comptable, les persones que tinguin al seu càrrec la gestió de pressupostos públics.

En una primera visió podríem pensar que desenvolupar aquestes dues funcions en tot el sector públic espanyol ha de ser pràcticament inabastable, però la realitat és que el Tribunal de Comptes compta amb organismes de control extern (OCEX) que l’ajuden en alguna d’aquestes funcions. Actualment en funcionen dotze OCEX (a Catalunya, la Sindicatura de Comptes), els quals tenen atribuïdes, dins dels seus límits territorials i depenent de la respectiva assemblea parlamentària, les funcions d’auditoria pública, encarregant-se de fiscalitzar el sector públic autonòmic i local.

Per tant, caldria suposar que si delegués les tasques en aquests organismes augmentaria la seva eficiència. Però aquí és on apareix un dels problemes més importants: a les OCEX s’hi pot delegar la funció fiscalitzadora, però no la funció jurisdiccional, dit d’una altra manera les OCEX poden fiscalitzar però no poden «castigar».

D’altra banda, per sobre del Tribunal de Comptes hi ha un òrgan superior, el Tribunal de Comptes de la Unió Europea, amb el qual les institucions estatals de control dels estats membres cooperen amb esperit de confiança i mantenint la seva independència. El problema d’aquest òrgan supraestatal és que està pensat com una forma de col·laboració a partir de les fiscalitzacions coordinades, que tenen un caràcter voluntari. Per tant, un altre cop, la funció jurisdiccional queda només en mans de l’Estat.

Per tant, podríem concloure que la gestió comptable del Govern de la Generalitat pot ser fiscalitzada per la Sindicatura de Comptes o pel Tribunal de Comptes Europeu, però només el Tribunal de Cuentas pot «castigar» els seus membres. Aquí ja s’hi pot veure un biaix una mica sorprenent, però que es podria tolerar si aquest òrgan fos neutral, transparent i eficient. La qüestió és que, segons un informe realitzat l’any 2016 per la Fundación Hay Derecho, titulat Análisis del funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Una comparativa europea, el Tribunal de Comptes espanyol té una sèrie mancances que passem a detallar.

En primer lloc, ha de reforçar la neutralitat i la independència del personal tècnic, i la preferència del principi de mèrit i capacitat en la seva selecció i promoció professional. La majoria dels llocs de treball de major nivell es cobreixen sistemàticament pel sistema de lliure designació, que és un element que pot posar en risc la independència i la neutralitat del personal tècnic.

Així mateix, a la vista dels pobres resultats derivats de les tasques jurisdiccionals que realitza, tant en termes de nombre de procediments com sobretot en termes de quanties recuperades, sembla molt convenient plantejar-se la necessitat de repensar o re-formular aquests procediments d’enjudiciament comptable.

D’altra banda, ha d’augmentar la transparència en l’elaboració del programa anual i potenciar la inclusió d’objectius proposats pels propis tècnics de la institució -a més d’atendre els suggeriments del Parlament, el Govern o altres organismes- per reforçar la seva legitimitat i l’acostament a les preocupacions dels ciutadans.

Per tant, es pot veure com un informe extern independent no deixa massa ben parat el Tribunal de Cuentas en els àmbits de neutralitat, eficiència i transparència, però en canvi són molt eficaços per enllestir determinades actuacions on, com a mínim, s’hi detecta un excés de zel. De fet, aquest excés de zel pot portar a situacions tan paradoxals com que el Tribunal de Cuentas estigui qüestionant despeses que ja han estat avalades pel control intern (intervenció), pel control extern (Sindicatura de Comptes) i, en alguns casos, pel Tribunal Constitucional.