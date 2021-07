Molt s’especula sobre els temes de la Taula de Diàleg entre el govern de la Generalitat i el govern central. No hi ha cap opinador que digui que l’eix central ha de ser liquidar la intromissió del poder judicial en el poder legislatiu i en el poder executiu.

Anem a veure alguns arguments dels darrers dies. Exoneren Cristina Cifuentes. El Tribunal Superior de Justícia de Madrid fa servir aquests «arguments»: que si bé la sentència «orilló algunos pormenores y su discurso absolutorio no comprende ni excluye la construcción propuesta por el Ministerio Fiscal, no por ello incumple el deber de motivación ni lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva invocado por la acusación pública por irracional valoración de la prueba». Un 10!

El mateix Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha desestimat la querella de la Fiscalia contra la diputada autonòmica i portaveu de Vox a l’Assemblea de Madrid Rocío Monasterio per falsedat documental. Va segellar un projecte arquitectònic amb un segell del Col·legi d’Arquitectes fals quan ella no tenia el títol d’arquitecta: «Es requisito nuclear que la alteración de la verdad tenga un mínimo considerable de apariencia, una entidad suficiente que sea capaz de inducir a error». La falsificació de documents de Monasterio va ser «tan burda y perceptible», afegeixen, que no és posible que hi hagués confusió amb la seva autenticitat. Ostres, un 20!

I el més conegut el Tribunal de Comptes contra els republicans catalans. Entre els membres del Tribunal de Comptes hi ha un germà de José María Aznar i una exministra de Justícia del PP. El número dos, Javier Medina, ha col·locat quatre familiars: la seva dona, la seva germana, el seu germà i una parent de la seva dona. Van contra 40 càrrecs de la Generalitat des de 2011 a 2017 més de 5 milions i encara que recorrin a la justícia se’ls liquidarà el patrimoni i els comptes. La jutge redactora ha estat Margarita Mariscal de Gante, ministra d’Aznar entre 1996 i 2000. I dues sorpreses. És filla de Jaime Mariscal de Gante, un jutge del Tribunal d’Ordre Públic (TOP) franquista que ja havia condemnat a Mas Colell. I la segona sorpresa, quan Mas Colell era del PSUC. El germà de la membre del tribunal és el comissari José Manuel Mariscal de Gante, també conegut per haver convidat al torturador Billy el Niño, l’àlies d’Antonio González Pacheco, a un acte de la Comissaria de Policia del Districte de Ciutat Lineal a Madrid. I dues més. El tribunal Suprem amb Marchena al capdavant han confirmat la sentència a Isa Serra la que era cap de UP a l’Assemblea de Madrid a un any i set mesos de presó. Hi va haver un judici ple d’informes falsos i testimonis d’extrema dreta. I el darrer, l’Audiència Provincial de Madrid diu que cartell racista de Vox sobre el «menes» és raonable perquè «son un problema». Felip de Borbó diu el mateix dia: «El Poder Judicial independent exerceix un paper fonamental». Sí, és clar, per l’extrema dreta.

En la taula de Diàleg han de parlar de com acabar amb la monarquia i amb un Poder Judicial d’extrema dreta amb poca sensibilitat democràtica i que vol acabar amb l’esquerra espanyola.