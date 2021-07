Aquest mes de juliol ha fet quinze anys de la posada en marxa del carnet de conduir per punts. És, probablement, una de les iniciatives que més ha contribuït a millorar el comportament dels conductors i a evitar conductes imprudents a les carreteres. Aquell fet, sumat a la millora dels equipaments de seguretat passiva dels automòbils, va contribuir a disminuir la mortalitat en accidents de trànsit.

Ara que molts joves s’estan examinant per aconseguir el permís de conduir, caldria recordar que obtenir-lo no atorga un dret absolut a una persona perquè pugui conduir un vehicle per la via pública. El carnet no deixa de ser un crèdit de cofiança que es va esgotant amb la comissió d’infraccions relacionades amb la seguretat viària.

A les comarques gironines hem viscut un inici d’estiu tràgic a les carreteres. No és una bona notícia. De fet, en el conjunt de Catalunya, si traiem de l’evolució l’any que vam viure mig confinats, es detecta un cert estancament en la sinistralitat viària.

L’arribada del carnet per punts va suposar un canvi d’hàbits a la carretera, però vistes les dificultats per continuar reduint els accidents potser seria hora d’endurir les sancions i retirar més punts als infractors.