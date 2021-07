Les primeres notícies van arribar amb aquest halo d’abstracció que dona als esdeveniments l’expressió sincopada d’un tuit. Es parlava de la mort de Samuel Luiz i es discutia si era un crim homòfob. El mateix president gallec, Alberto Núñez Feijóo, es resistia a la ràdio a clarificar-lo com a tal a l’espera de més investigacions policials. Després s’han anat coneixent detalls que han intensificat l’estupor. Les declaracions del pare de la víctima, que manifestava la seva voluntat que no es polititzés el cas, no van ajudar a que les coses es calmessin. Per fi, hem vist les xarxes incendiades de pena, indignació i dolor, en una escalada de missatges que han portat a manifestacions importants. I no és per a menys, perquè el que ha succeït sembra l’alarma extrema.

Quan analitzem els successos, ens emportem una idea precisa del clima que s’està formant a Espanya. Podríem dir-li una ciclogènesi explosiva. En la societat de la comunicació l’entropia psíquica es projecta a la xarxes amb milers de missatges que generen una atmosfera asfixiant. Quan aquest tipus de missatges connecta amb els representants polítics i institucionals, es produeix aquesta ciclogènesi que porta a la catàstrofe. El desordre psíquic llavors se sent assegurat, enfortit, legitimat. Es desinhibeix i mostra orgullós les seves manifestacions.

Això produeix denses formacions de conflicte. Per detenir-les, convé repassar aspectes de l’esdeveniment. L’escena és objectivament senzilla, però alberga el volcà psíquic en el qual està instal·lada una part de la població espanyola. Tot i que s’ha decretat el secret de sumari, hem sabut que un noi manejava un telèfon a les tres de la matinada i parlava amb unes amigues. Al davant hi ha un altre grup més ampli. Samuel manté el telèfon davant el seu rostre, perquè està fent una trucada de vídeo i mira la persona amb qui parla.

Un jove de l’altre grup interpreta que Samuel els està gravant. No té cap motiu per pensar això, però ho pensa. Primer símptoma. El grup agressor és el centre del món. Si un telèfon està en la seva línia d’ulls és perquè l’està gravant. Què pot fer un telèfon en la seva proximitat, sinó registrar la seva importància? Aquest narcisisme és el primer símptoma del desordre psíquic que s’ha convertit en general, que s’ha fet norma. La seva primera conseqüència és inevitable. El narcisista concedeix als seus pensaments potència mítica. És omnipotent. El que ell pensa, és real. Si el grup pensa, imagina, sospita, o se li passa pel cap que els estan gravant, és que els estan gravant.

No hi ha aquí pensament racional. Res de mediacions, res d’investigacions, res de veritat. De forma immediata, qualsevol pensament o imaginació és segur. Si penso alguna cosa, és real. No hi ha possibilitat de preguntar: escolta, ens estaves gravant? Res de moment reflexiu, res de dubtes. I això implica, tercer símptoma, un automatisme narcisista entre el pensar i l’acció. No hi ha res que interrompi l’operar de la pulsió, el seu frenesí. No hi ha al davant éssers humans. En realitat, no hi ha res. Només una retroexcitació solitària de pensaments que frega el solipsisme.

Per descomptat, no coneixen Samuel. El curs dels seus pensaments està lliurat als seus fantasmes. Una bona part de l’opinió pública està equivocada aquí. Sembla concloure que ja que el grup agressor no tenia constància de la inclinació sexual de Samuel, no es pot dir que sigui un crim homofòbic. Però això és equivocat. El pare de Samuel té raó en demanar que s’ignorin els gustos sexuals del seu fill. El crim no és la seqüència d’un judici objectiu, ni seria menys homofòbic si Samuel fos un frare trapenc, un asceta hinduista o perseverant heterosexual. Samuel ha de ser respectat com a víctima, però com veurem és la víctima d’un crim homòfob. Hem de deixar d’anar pel camí que diu: «Com que no sabem si era o no homosexual, no pot ser un crim homòfob».

Aquest és un mal plantejament. Amb ell es confon motivació i raó. Sembla que es necessitaria una raó o causa per dir que alguna cosa és un crim homòfob. En aquest plantejament, si Samuel no fos homosexual, el grup agressor no tindria raó per tenir una motivació homofòbica. Però ja hem dit que aquesta personalitat narcisista no reconeix raons, sinó només les seves inclinacions, imaginacions o fantasies propis. El curs d’imaginacions que va disposar al grup a l’agressió no va necessitar basar-se en legítimes manifestacions d’afecte homosexual, pròpies de gent lliure en un país lliure. El grup es va veure compulsivament inclinat a atribuir la condició d’homosexual a Samuel, amb independència de qualsevol altra cosa. El fonamental en aquests crims no és que vinguin causats per una o altra acció legítima de la llibertat sexual. És la subjectivitat criminal de qui mira.

Aquest és el punt central: hem d’explicar-nos com un curs d’imaginacions o d’apreciacions està en condicions de desencadenar una conducta ferotge, plena de fúria, freda i al mateix temps cruel, violenta i persistent fins a portar a una persona a la mort. Ho sabem perquè aquestes personalitats són transparents. No amaguen res. Com que tot el que passa pel seu cap és legítim, ho diuen amb claredat. «Maricon de merda, et mataré». El grup agressor s’ha sentit legitimat a matar perquè s’imaginava estar matant a un maricon. En representar-se al que hi havia allà al davant com a gai, es van autoritzar a produir una violència mortal.

Però quina representació pot mobilitzar la totalitat de l’energia vital que es necessita per matar? El sentiment de l’odi. I per disparar aquest sentiment d’odi, el grup agressor va haver de representar-se a la seva víctima com a homosexual. I per això estem davant d’un terrorisme homòfob, com estàvem davant d’un crim terrorista quan algú era atacat només perquè era representat com a espanyol. He sentit que algú deia a les xarxes que havien matat a «un dels nostres». En efecte. Han matat a un dels nostres, de la ciutadania espanyola, dels homo i dels heterosexuals, dels bisexuals i dels ascetes. Perquè els crims homòfobs no són només els crims evidents i atroços contra homosexuals, sinó també els crims que cometen els homòfobs sobre els que ells imaginen que ho són. O cal portar un cartell de «Soc heterosexual» per estar lliures de morir? L’odi, una entropia psíquica, sempre busca un objecte en el qual projectar-se i exportar-se, i sempre el troba. El decisiu és que s’autoritza a matar a l’objecte de les seves projeccions. El que li sembli al que odia, això serà la realitat. I qui està lliure de no ser una de les seves projeccions? Com Samuel.