Amb el rebrot de la quarta fase de la pandèmia de la Covid-19 sembla que, metafòricament parlant, el món s’acabi. De fet, no sabem quan de temps li queda a aquest món, al planeta Terra, però sí que tenim tots els números per esdevenir, a més de la societat del malestar, la societat del col·lapse. Cal tenir molt present que en l’actualitat en les anomenades societats democràtiques liberals s’està arribant al límit. Com i per què hem arribat fins aquest punt? Bé, hi ha una idea general que no es té en compte, principalment, les grans empreses transnacionals, que és que les matèries primeres, començant pel petroli, mai s’exhauriran. Això és completament fals. Per altra banda, el canvi climàtic i la manca de domini de la natura (els terratrèmols i les pandèmies) són elements que ens estan advertint que aquest capitalisme turbosalvatge de competència extrema ens porta directament a la catàstrofe i, en el camí, ens pot deixar molta destrucció. Aquest capitalisme, síntesi d’una ferotge especulació urbanística / immobiliària i profundament individualista. Precisament aquest societat del col·lapse s’alimenta d’una informació manipulada (fake news), una mena d’anarquisme d’extrema dreta en el plànol econòmic i un autoritarisme rampant en l’àmbit estrictament polític.