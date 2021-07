En l’article «El xoc de trens està servit», publicat a finals de setembre del 2017, a pocs dies de l’1 d’octubre, deia «els dos governs es reten a una baralla de nens mal educats per veure qui ho és més (..) Esperem que arribem sans i estalvis al 2-O». Estàvem en plena efervescència independentista, «tenim la independència a tocar, ho tenim tot preparat, el món ens mira, Europa ens rebrà amb els braços oberts, etc». Ho recordo només per dir que això són dades que no podem oblidar. Tot el que es deia era fals («anàvem de farol» segons Ponsatí) i el xoc de trens, que qualsevol observador veia venir, va arribar i vam prendre mal. Les estructures d’estat es reduïen a un aparell de propaganda dirigit per TV3 on, encara avui, només hi tenen veu els independentistes i les seves «veritats», els altres catalans n’estan exclosos.

Si la independència no va tenir suport internacional, la jornada de l’1-O va ser un èxit propagandístic pels independentistes i un desastre pel govern Rajoy que va utilitzar una força innecessària i absurda per intentar impedir una votació quan ja era imparable. Un amic em recorda que els dies posteriors, quan la Generalitat tenia el vent a favor, era el moment de negociar i afegeix que ell es va sentir enganyat perquè s’havia cregut que la finalitat última del govern català era negociar.

Què va passar després? Els fets els coneixen però jo els voldria fer notar que els independentistes es van donar per vençuts sense presentar batalla. La DUI va ser la mostra més evident de la seva derrota abans d’hora. La van declarar amb la boca petita, no es van atrevir a publicar-la al DOG i ni tan sols van treure la bandera espanyola de la Generalitat. Després del 155 la demostració de la derrota va ser encara més evident, els funcionaris espanyols que es van fer càrrec dels diferents departaments no van trobar cap resistència per manar als diferents departaments de la Generalitat intervinguda, ningú va plantejar cap problema fins el punt que no van necessitar ni desplaçar-se a Barcelona per fer la seva feina. A més els partits independentistes tampoc van posar cap resistència a participar en unes eleccions convocades pel Govern espanyol pel poder que els concedia el 155.

Des d’aleshores ençà els independentistes han intentat per tots els mitjans trobar suports internacionals, especialment a Europa. La realitat, com deia fa poc Mas Colell en un article a l’Ara, és que només n’han aconseguit per pal·liar les penes dels líders encausats. Han plantejat com a victòries que algunes institucions hagin dit que les penes els semblaven excessives o que alguns tribunals hagin rebutjat demandes dels jutges espanyols. No negaré la importància d’aquestes resolucions però en tot cas no tenen res a veure amb el procés cap a la independència com ens volen fer creure. Cap organisme internacional ha avalat el dret d’autodeterminació ni ha donat suport a les constants proclames que Espanya no és un país democràtic.

La reacció dels independentistes davant aquesta realitat ha estat la d’un adolescent immadur, la fanfarroneria. Hem perdut, aleshores cridarem des de la impotència, direm que no ens rendirem, defensarem les mateixes coses que una i altra vegada ens han portat a xocar amb la realitat. Curiosament ho han pogut fer per les garanties que ofereix la democràcia espanyola desmentint el que afirmen quan diuen que no estem en un estat democràtic. En canvi durant aquests anys del procés qui han estat marginats de veritat han estat els catalans que no comparteixen la fe independentista. Quanta gent ha hagut de callar o deixar fer per evitar xocs o desastres més grans? Conec persones amb establiments a pobles que sempre havien permès tot tipus de propaganda i que s’han vists obligats a només acceptar la dels grups independentistes si no volien tenir problemes.

El govern Sánchez ha concedit uns indults que obren la porta a una sortida dialogada del conflicte polític. Sánchez té la iniciativa política, els indults tenen un ampli suport tant a Europa com a Espanya. Només un PP (acompanyat per Ciutadans i Vox) que, com sempre que governa l’esquerra, s’oposa a tot, s’ha declarat contrari. Històricament l’estructura territorial d’Espanya només ha avançat quan l’esquerra ha estat al poder i els partits nacionalistes o regionalistes han fet front comú amb ella per fer-la avançar. L’independentisme va perdre la batalla i avui Catalunya tornarà a perdre si el govern català manté les seves reivindicacions de màxims. Tenim una oportunitat d’avançar en el model federal que va suposar l’estat de les autonomies amb el suport d’altres CA. Els independentistes han de decidir si volen negociar unes regles de joc acceptables per una àmplia majoria de catalans (que haurien de ratificar l’acord, la votació que sempre ha defensat Iceta) o si volen demanar la lluna i arribar al quan pitjor millor donant-se la mà amb la dreta espanyola. Sembla que ERC vol negociar i Junts seria més partidari de demanar la lluna (a remolc de l’ANC i Òmnium). Veurem com evolucionen les coses. Rufián va dir «doneu-nos temps» amb el to provocador que el caracteritza (parlant d’un referèndum d’autodeterminació que sap impossible) però compte que l’oportunitat té data de caducitat, no fos cas que fent el fanfarró la desaprofitéssim.

Negociar una solució política que tingui el suport d’una àmplia majoria de catalans fa imprescindible donar veu als catalans que no defensem la independència i la millor manera seria la taula de partits catalans proposada per Illa. Els partits independentistes de moment no li donen suport, una mala notícia. A dia d’avui la majoria dels catalans que van votar socialista, se senten més representats per Sánchez (i Iceta) que per Aragonès. Realment creuen que això és bo per a Catalunya?