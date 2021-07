Creixen com els bolets les acusacions penals en contra dels components de la Generalitat. Sempre es treuen de la màniga fets inconcrets, on l’obsessió s’esdevé en empresonar com justiciar persones responsables dels càrrecs ostentats amb les conselleries de Puigdemont. Uns punts i seguits de despropòsits per mantenir ancorades les venjances dels fets d’Octubre-17. Aquesta posició ve demostrant l’èxit de la convocatòria del poble català, on mai s’havien imaginat de l’abast i la força demostrada a les urnes. I el que més els hi cou és l’haver pogut exercir el nostre dret de vot, davant els imperatius brutals de la reacció repressiva.

No ens hem de sorprendre si encara cueja l’esperit catalanista demostrat, però sí que queda clar que la paperassa judicial actuà en rancúnies pel procés, demostrant-se a si mateixos, la potestat de decidir sobre els pobles submisos. Però Catalunya i la seva gent som conscients del que representa la repercussió de sentir-nos pressionats per l’ull de la huracà repressiu. Fora intel·ligent mesurar la pressió constant en que persegueixen als nostres representants. Als que, en compliment dels seus càrrecs, ara se’ls busqui responsabilitats penals. No deixa de ser preocupant a l’adonar-nos dels continus assetjaments als quals està sotmesa Catalunya.