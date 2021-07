Després de que el sr. José Luis Escrivà (Ministre de la seguretat social) posés sobre la taula la proposta de les penalitzacions sobre les jubilacions anticipades de 2 anys sobre els 66 anys ara i els 67 anys el 2027, i que ja el govern i els sindicats ho hagin acceptat, a mi també m’agradaria fer una proposta i posar-la a votació de tota la gent d’aquest país.

Proposo que cap polític no es pugui jubilar abans d’haver treballat com a mínim 35 anys, i d’aquests 35 anys, 10 haurien de ser fora de la política ( paleta, pintor, forestal, etc...) i d’aquests 10 anys 5 haurien de ser els últims anys laborals. Llavors penso que tindrien prou coneixement per fer propostes de jubilació, quan ells hagin provat com es pot sentir un paleta de 65 anys exercint la seva professió, si no és així més valdria que callessin i intentessin treballar per al país i no per la seva butxaca.