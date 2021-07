Un nou govern pels propers 30 mesos. Aquesta manera de fer comunicativa del president del Govern. Divendres a quarts d’onze de la nit el bon periodista Carlos Cué deixava anar, perquè li van preguntar, per què apostava: un nou govern a la tardor o el juliol. Va dir que apostava per un govern en període tòrrid. Ahir a les 10 de matí firmava l’exclusiva a El País, que segur que ja tenia sobre avís. Durant cinc hores es van anar coneixent, amb filtracions perfectament pautades per deixar temps de conèixer cada nou ministre amb googlejant una mica. És una excel·lent notícia el nomenament de José Manuel Albares, un diplomàtic de carrera que ja ho hauria d’haver estat al començament de la legislatura. Isabel Rodríguez serà una bona portaveu del Govern, vam coincidir de 2011 a 2019 a l’hemicicle. Vam sortir el mateix dia, ella per ser alcaldessa de Puertollano i servidor per començar una nova etapa a la vida privada. De Carmen Calvo, que va estar algunes hores realment crítica a la UCI per la Covid, poca gent recorda que ja va ser ministra amb Felipe González i que s’ha demanat un descans. José Luis Ábalos va ser la persona clau – amb el seu amic Santos Cerdán- per l’èxit de la negociació de la moció de censura de 2018 i estic convençut que tindrem notícies sobre una nova responsabilitat en els propers dies. Ministres de 40 i pocs anys per afrontar la reversió de la caiguda de vot en l’Espanya interior després de la factura política dels indults als polítics catalans. Perquè aquests trenta mesos siguin possibles, el govern socialista ha de pactar uns pressupostos per 2022 amb ERC, entre altres. Quina cosa apunta que la taula de diàleg tindrà resultats perquè la necessitat aritmètica s’imposarà. I els socis dels republicans sembla que ja ho han captat, o almenys una fracció d’aquell món complex. S’acaba la gran crisi de govern i José Luís Escrivá – que ha demostrat que un bon teòric no sempre és un polític amb el do de la comunicació- continua en el seu ministeri. Com Alberto Garzón, líder de quelcom que va ser potent i que era IU. Així com el professor Manuel Castells, un altre exemple que entre la teoria i la pràctica política hi ha un mar d’habilitats a adquirir. Després hi ha els dos grans negociadors de la investidura per part del PSOE i d’ERC. Iván Redondo ha decidit sortir d’escena – per tornar quan vulgui o per treballar des del sector privat- i el de la part catalana continua amb actiu però posant l’intermitent en una vida que ara el fa més feliç. La primera línia de la política accelerada és més abrasiva que abans.

EL QUE ENS AVANCEN ELS EUA

L’administració del president Joe Biden s’ha quedat a les portes de complir el comprimís de vacunació pel dia de la independència, 4 de juliol, però ara se li presenta el repte més difícil: convèncer als escèptics i als negacionistes que s’han de vacunar per arribar a la immunitat de grup. Biden va prometre el 70% de la població amb una dosis o la pauta completa pel 4 de juliol i s’ha quedat al 67%. Les alarmes es disparen perquè el ritme de vacunació baixa. A l’abril als Estats Units s’injectaven 3,4 milions de vacunes al dia. El juny, una mica més d’un milió. Caiguda del 68%. I no perquè faltin vacunes, sinó perquè s’arriba a tocar el moll de l’os de persones que s’hi oposen o altres que hi tenen difícil accés per situacions personals de marginació. La vacunació té una espectacular cloració partidista: un 30% de republicans s’oposen a vacunar-se per només un 5% de demòcrates. I això es nota també en l’atmosfera política i cultural dels Estats. Vermont té un 85% de la població almenys amb una dosis i en l’altre extrem Minesota que no arriba al 45%. Aquestes diferències entre Estats només s’expliquen per la diferent percepció de la necessitat de la vacuna segons el substrat político-cultural. Aprenguem les lliçons dels Estats Units i mirem que a Europa la vacunació continuï sense negacionistes ni haver de pagar hot dogs per atreure els ciutadans a la benefactora vacuna.

EL PERILL DE L’ESTANCAMENT

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va comparèixer ahir per fer un anunci molt rellevant. La Unió Europea haurà entregat el número suficient de vacunes als Estats membres perquè es compleixi l’objectiu del 70% de vacunació de la població el mateix mes de juliol. El febrer les previsions eren aconseguir el 70% a finals de setembre. Espanya és dels estats que va més ràpid i amb major eficàcia en la vacunació. Val la pena seguir les dades dia a dia. La propera setmana ens posarem en més del 50% de la població amb la pauta completa de vacunació. És possible fer el salt fins al 70% en 15 dies. Tècnicament sí. El perill no és la manca de vacunes sinó que els escèptics i els negacionistes silenciosos – que n’hi ha- comencin a restar possibilitats d’aconseguir aquesta immunitat de grup que és la principal arma per aturar la variant delta. És clar que només funciona una solució global i no pas local davant la variant delta.

RETORN A PORTO

He tornat a Porto per motius de feina, després de molts anys. He tornat a connectar amb una ciutat d’una màgia i una llum especial. Tot és més barat a Portugal, notablement més barat. I els portuguesos són gent d’una modèstia i una humilitat alhora que una dignitat davant les adversitats que els fan admirables. De cop, el meu estat d’esperit després de la pandèmia està més pels silencis respectuosos portuguesos que pel brogit italià. Coses de les mutacions d’aquests mesos. El tema jurídic que em porta a la capital del nord de Portugal és realment un repte interessant però tinc temps també pel retrobament amb vells amics. Contacto a l’Ana i el Frederick per veure’ns. L’Ana i jo vam formar part del mateix any de la promoció de la German Marshall Fund de 2005. Ella era la jove emergent portuguesa i jo l’espanyol. L’Ana està de viatge però el Frederick, un colombià de la societat més ben preparada de Bogotà i amb una vida marcada per la lacra del terrorisme que va tocar a la seva família, sí que hi és. Quan ens vam conèixer als Estats Units, ells em parlaven reiteradament del Bulli. Va ser el regal de casament. I m’han sorpés amb una taula a Casa de chá da Boa Nova. Indispensable restaurant on hem gaudit de la posta de sol i d’un menjar extraordinari preparat pel xef Rui Paula, que ha fet estades al Celler de Can Roca, em diu. Temps per treballar i temps per passejar i creuar el pont de Luis I i arribar a Gaia i dinar amb vistes a la molt comercial ciutat. Temps per un fantàstic i barat bacalao a bras i un esmorzar a Leiteria Quinta do Paço (de bon matí es pot demanar un Eclrar de llimona perquè acaba de ser feta). I cal anar a la cerveseria de Basar a menjar una Francesinha, la veritat és que una es pot dividir per dos i la felicitat és complerta. També he tingut temps per participar en un dinar amb l’Associació d’Empresaris de Portugal, gent bàsicament centrada a fer negocis amb Galícia. Demanen el tren d’alta velocitat amb Vigo i la Corunya i diuen que no tenen pressa amb la connexió amb Madrid. Dos dies i mig de felicitat a Porto. Comprar una aigua en gas petita per dos euros a l’autopista m’ha descol·locat després d’esmorzar per menys d’aquesta quantitat allí, en la ciutat de la llum clara i atlàntica.