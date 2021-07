El ministre José Luis Escrivá informa que els qui vam néixer des de finals de 1950 a mitjans de 1970 ens trobarem amb una rebaixa de la pensió que haurem de saber d’assumir sense més o bé, si no l’acceptem, haurem de treballar uns anys de més.

En assabentar-me’n, a l’acte em demano com és que el ministre no entra altres qüestions també pendents i que afecten els pressupostos generals tals com els sous i pensions vitalícies dels polítics en actiu i, sobretot, de grans exdignataris del país, expresidents de tantes institucions com tenim, tantes que baten rècords entre les existents als altres països d’Europa.