D’entrada diré que com expert en la matèria, la carn és un gran aliment. Com també ho són els vegetals, productes marins, derivats làctics, etc. Quina sort que tenim de poder gaudir d’aquesta nutrició tan variada!

Però la realitat és que el món augmenta la població molt ràpidament i per tant s’ha d’adaptar a la sobreexplotació productiva. D’acord que s’ha de fer amb mesura però ningú pot discutir que acceptem veure grans extensions de terra cultivada per aconseguir quantitats necessàries a preus òptims.

Jo també prefereixo la col del meu amic hortolà però com què no en té suficient, compro cereals i altres productes vegetals que sé molt bé d’on venen. El mateix passa amb la carn. Menjar un pollastre de pagès d’aquells d’abans cada dia ara no és possible per raons òbvies. No siguem incrèduls i acceptem la producció com un fet necessari per la humanitat. Ara, tots veiem que seria ridícul anar amb carro i cavall a treballar. Seria molt ecològic però no és possible.

Doncs això, produïm i consumim intel·ligentment.