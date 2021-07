L’escriptor Oscar Wilde (El retrat de Dorian Grey, La importància de ser Frank, Salomé) va ser condemnat el 1895 a dos anys de treballs forçats que van trencar una brillant carrera literària i li van arruïnar la vida. El delicte: «sodomia i greu indecència», és a dir, pràctiques homosexuals. Coses del segle XIX? Al cap de quasi sis dècades, l’any 1952, la justícia britànica condemnava pel mateix delicte Alan Turing, pare de la computació, precursor de la intel·ligència artificial i desxifrador d’Enigma, l’encriptador dels missatges secrets alemanys a la Segona Guerra Mundial; va salvar milers de vides britàniques però aquest mèrit que no el va lliurar del càstig. Forçat a triar entre presó i castració química, va optar per la segona, i les seqüeles el van dur al suïcidi. Aquestes coses passaven a un dels països tinguts per més avançats en democràcia. Encara el 2012 el govern de David Cameron va negar a Turing l’indult pòstum, que no arribaria fins l’any següent. Avui té estàtues a Manchester i Surrey, dona nom a un premi i a un institut tecnològics, i el seu treball amb Enigma l’ha convertit en heroi protagonista d’obres literàries i audiovisuals, estrenades mentre es continuen representant les obres i editant els textos d’Oscar Wilde. A la tercera dècada del segle XXI ens horroritzen les tragèdies d’unes persones víctimes del fanatisme, la intolerància i la ignorància del seu temps, però aquests són monstres no han mort. Les entitats denuncien que creixen les agressions per odi sexual, i avisen que certs discursos polítics d’extrema dreta donen ales als agressors. Mentrestant Hongria prohibeix parlar de l’homosexualitat a les escoles i mostrar-la als mitjans, i envia milers d’hongaresos a la clandestinitat. És un soci de la Unió Europea, i aquesta ha de reaccionar, igual com la política i la justícia han de reaccionar a casa nostra contra les agressions i els qui les alimenten, per no haver-nos d’avergonyir demà de cap passivitat còmplice.