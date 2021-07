També conegut con Júpiter III, és el més gros dels satèl·lits de Júpiter i de tot el sistema solar i l’únic satèl·lit conegut amb magnetosfera. El telescopi espacial Hubble ha trobat evidències d’oxigen en una tènue atmosfera a Ganimedes.

El canvi climàtic, la contaminació i la sobrepoblació són factors que acceleren la inhabitabilitat al planeta Terra. El darrer consell de Stephen Hawking, abans de morir, va ser que ens quedava uns segles (200 a 500 anys) per abandonar-la. Ens 600 anys la Terra es convertirà en una bola de foc degut a l’escalfament global, per la creixent demanda d’energia degut a l’augment demogràfic. Estem en el punt d’inflexió perquè l’escalfament global es torni irreversible. També va predir que seria un virus i no una bomba atòmica la que podria canviar el curs de la humanitat, i acabar amb la població de la Terra.

Darrerament la NASA ha divulgat les primeres imatges fetes per la nau espacial Juno, a Ganimedes, amb detalls de cràters i terrenys clars i foscos. I també, ha informat que la nau espacial Jun, havia detectat unes ones de ràdio semblants al WIFI ¿?, procedents de Ganimedes.

A la dècada dels anys 70 del segle passat, Yosip Ibrahim, membre d’una de les més antigues escoles esotèriques, va escriure Yo visité Ganímides..., Mi preparación para Ganímides i El Misterio del Idolo de Oro. Ficció?