El prestigiós WWF (Fons Mundial per a la Natura, en català) va publicar fa uns cinc anys un informe amb relació a l’impacte del canvi climàtic sobre els éssers vius. I a banda de parlar de l’os panda gegant, l’os polar, la balena blava o l’elefant africà, va incloure també els humans com una espècie animal més de tot el sistema. L’informe preveia efectes sobre els humans com canvis sobre la salut relacionats amb la qualitat de l’aire, l’aigua de beguda, els aliments i la seguretat a l’habitatge. Anunciava també grans desplaçaments de població pels anomenats «refugiats climàtics» i que les onades de calor incrementaran la mortalitat, les malalties i la pobresa. Finalment, els fenòmens climàtics extrems (ciclons, grans incendis forestals, esllavissaments, allaus, etc. ) produiran un número creixent de víctimes. Ve a dir, per tant, que la humanitat, a més de ser la causant del canvi climàtic, en serà la principal víctima.

L’horitzó sembla prou negre, pel que no ha d’estranyar l’aparició de teories catastròfiques extremes. Hi ha qui diu que un increment de temperatura de 5-6ºC serà suficient per a l’eliminació de la major part de la vida a la Terra. També s’ha afirmat darrerament que el canvi climàtic provocarà la desaparició de la humanitat, però que altres espècies sobreviuran i seran les dominants. I en aquest petit tastet apocalíptic, cal incloure la teoria del Dr. Fukuda, que sosté en publicacions científiques que un increment tèrmic produirà la mort selectiva dels fetus masculins i que a la Terra, amb el temps, només hi haurà dones ja que els homes hauran desaparegut. En llegir-ho em va costar molt imaginar un món amb només dones, sense homes que facin part de la feina, però de ser certes les seves investigacions, es podria arribar a una síntesi entre canvi climàtic i feminisme extrem, semblant el que Teilhard de Chardin va buscar entre evolució i religió i que tants mal de caps li va produir.

Intentaré esbrinar què pot ser cert i què no en tot plegat. En primer lloc, no es pot parlar de canvi climàtic en abstracte: hem de posar un valor numèric a l’increment de temperatura i un horitzó temporal. En el cas d’Espanya, es disposa d’un interessant informe científic (CLIVAR, 2017) que conclou que a l’horitzó de l’any 2050 la temperatura màxima s’haurà incrementat en 1-2,5ºC amb diferències regionals i que el mar, a l’any 2100, s’haurà elevat entre 45 i 100 cm en el Mediterrani i entre 35 i 70 cm a les costes atlàntiques.

Sé que són horitzons temporals relativament propers; té sentit parlar de què passarà en 200 o 300 anys? Penso que no. Si ens creiem els compromisos solemnes (i mai acomplerts) dels estats i estem convençuts de la transició energètica i de la descarbonització, és plausible pensar que a partir de l’any 2050 les emissions de gasos d’efecte hivernacle pel consum de combustibles fòssils seran molt petites i, per tant haurà desaparegut allò que es reconeix com a causa del canvi climàtic. És a dir, mort el gos, morta la ràbia. A partir de llavors, la Terra no s’hauria d’escalfar més, a menys que segons quines teories siguin errades i que la inèrcia del sistema atmosfèric sigui molt més elevada del que es pensa.

Aquest increment de fins a 3ºC és congruent amb les previsions catastrofistes? La humanitat viu actualment en ciutats sotmeses a climes extrems: per exemple, a Verjogansk s’han enregistrat temperatures de fins a -70ºC i a la ciutat de San Luis de Río Colorado (Sonora, Mèxic) s’ha arribat a temperatures de +59,5ºC. Fins on jo sé, a aquesta darrera ciutat de 200.000 habitants, hi segueixen naixent homes i no tot són dones. És a dir, el canvi climàtic suposarà un desplaçament de la corba de Gauss poblacional cap a temperatures més càlides, i per tant hi haurà més percentatge de la població a temperatures més elevades i per suposat dins dels límits tèrmics als que ja viu la humanitat. Serà això suficient per acabar amb la humanitat a un horitzó de 50 a 100 anys, ja que després hem d’esperar que s’haurà aturat l’escalfament? Crec que no.

Fer catastrofisme a la ciència penso que no ajuda a conscienciar la gent; tot el contrari: anunciar desgràcies que mai passen és contraproduent. I dir que la humanitat serà l’espècie més perjudicada és evidentment una exageració. L’home, a diferència de tota la resta d’espècies, té capacitat de fer servir energia externa. Per tant, de capacitat de construir obres de defensa (en el tema de dics els Països Baixos en saben una mica), retirar-se de la vora del mar, disminuir la temperatura a l’interior del seu habitatge, produir aliments sota condicions artificials, etc... cosa que no pot fer l’ós panda, que si es queda sense boscos de bambú per culpa de canvi climàtic, té un futur magre.

Espero que s’hagi entès el que volia dir. És evident que el canvi climàtic és un problema ambiental, social i econòmic de gran magnitud i hem de lluitar contra ell. Però és absolutament fals que a l’horitzó dels propers 50-100 anys (que seran els problemàtics) estigui amenaçada la supervivència de la humanitat i que la nostra espècie sigui la més feble i exposada.