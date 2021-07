La Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona considera desafortunat l’article d’opinió de l’empresari Manel Salvador, qui durant uns anys va formar part activament de la junta directiva de l’entitat, i a qui se’l considera un molt bon professional del sector. No obstant, en aquest cas i des del punt de vista de l’organització empresarial, el senyor Salvador ha escrit un article molt dur contra el president del Patronat, el senyor Miquel Noguer, i de retruc contra aquesta institució.

Certament la situació de crisi sanitària que estem vivint des de fa més d’un any i mig, ens manté la societat molt crispada i sobretot molt fatigada perquè sembla que no s’arriba al final del túnel. Malgrat aquest tràngol que estem passant, tots plegats hem de ser empàtics i respectuosos amb els demés, perquè la incertesa del moment fa que el dia a dia canviï constantment i no en som culpables.

Les dades del president del Patronat publicades el proppassat dia 6 de juny al Diari de Girona eren semblants a les que la pròpia Federació prevèiem unes setmanes enrere, quan encara no havia explotat el que en diem la cinquena onada de la covid-19, que d’un dia per l’altre ens ha canviat el panorama. No obstant, molts de nosaltres creiem que les xifres no arribarien a les del 2019, però que no seria un mal estiu. Per tant, d’alguna forma moltes entitats, estàvem d’acord amb aquestes expectatives, tenint en compte i sempre recalcant de la necessitat del mercat estranger.

Així doncs, considerem inapropiat que s’acusi durament el senyor Miquel Noguer de «mentider compulsiu o irresponsable» o dient que «se li hauria d’exigir la dimissió», així com tampoc acusar a algunes associacions empresarials i dels seus portaveus –encara que el senyor Salvador hagi parlat bé dels representants de la Federació– de desinformar als lectors o a la societat, ja que són paraules totalment injustes per aquells que estan i han estat durant tot aquest any i mig vetllant pel bon estat del sector turístic i dels nostres empresaris i empresàries. Potser no s’ha fet a gust de tothom, però de ben segur que s’ha fet.

Concretament, el Patronat és la institució territorial que més ajuda al sector a través del seu pressupost econòmic i treballa diàriament per promocionar el territori d’una forma excel·lent, gràcies a disposar de grans professionals coneixedors del turisme. Per tant, la Federació opina que ni el senyor Noguer ni l’equip que l’acompanya es mereixen aquest menyspreu.