Trenta mesos té Pedro Sánchez per tal de capgirar les enquestes. En política és molt temps i mai no se sap què pot passar. Però el president del govern era conscient, després del fracàs de les eleccions madrilenyes, que estava obligat a canviar el rumb o el seu projecte se n’anava en orris en qüestió d’un parell de períodes de sessions parlamentàries.

Conscient d’aquest perill, ha sorprès tothom amb una remodelació a fons del seu gabinet. Mai un president a meitat de legislatura no havia protagonitzat una revolució d’aquestes característiques. Sánchez, intentant superar les hores baixes, ha arriscat de valent, fent un pas endavant i comptant amb polítics socialistes que en el seu moment abonaren les candidatures dels seus oponents, Eudardo Madina o Susana Díaz. És la seva forma d’agermanar un PSOE i cicatritzar ferides en les setmanes més complicades de la legislatura. L’alè de l’aliança PP-Vox el té al clatell. Els conservadors i els ultradretans demanen eleccions ja, atès que els indults als polítics catalans no tenen el suport d’una bona part dels electors de l’Espanya profunda.

Pedro Sánchez ha prescindit del seu nucli dur: Calvo, Ábalos i Iván Redondo han estat cessats contra tot pronòstic. La vicepresidenta primera, una dona sempre enfadada i amb cara de pomes agres, però amb una llarga experiència, no s’entenia amb els seus socis de Podem i això feia la cohabitació gairebé impossible amb Irene Montero. Per la seva banda, José Luis Ábalos era la seva mà dreta i contínuament feia de mur de contenció, per la qual cosa hom pensa que ben aviat gaudirà d’altres responsabilitats, malgrat la seva dimissió com a secretari d’organització del PSOE.

Un cas apart és el d’Iván Redondo. En poc temps li pujaren els fums al cap i fins i tot aspirava a ser ministre, la qual cosa havia reconegut en converses privades. No s’entenia amb Calvo ni amb la majoria de càrrecs socialistes. Influí molt en el president, però alguns ministres i alcaldes mai no li perdonaren que hagués treballat abans pel PP d’Extremadura o en la candidatura de García-Albiol a l’Ajuntament de Badalona. La seva tomba foren les eleccions a la comunitat de Madrid, on el gurú d’Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, li clavà una pallissa de campionat.

La resta de canvis no oferien massa dubtes atès que González Laya en Exteriors ha estat víctima de la crisi amb el Marroc; Juan Carlos Campo no ha pogut renovar el CGPJ i fou blanc de crítiques pel tema dels indults. Altrament Celaá ja tenia amb escreix edat de jubilació, mentre Pedro Duque –amb problemes pressupostaris– i Rodríguez Uribes han passat del tot desapercebuts.

Els nous ministres representen un canvi generacional atès que tots superen la quarantena per poc, menys Miquel Iceta que sura a Cultura i Esports. Entre les cares noves dominen les dones i al Consell de Ministres la seva representació es d’un 63,63%, una xifra molt superior a països com Suècia, Finlàndia o França.

Cal destacar també l’aposta de Pedro Sánchez pel món municipal. S’estrenen les alcaldesses de Gavà, Gandia i Puertollano al costat de Pilar Alegria que guanyà les eleccions a la ciutat de Saragossa, però no governà a causa de l’entesa protagonitzada per la dreta (PP, Vox i Ciutadans). La presència d’aquestes regidores és una gran notícia, atès que massa vegades ocupen els ministeris personatges amb brillants currículums, però molt allunyats dels problemes quotidians dels ciutadans.

Finalment seria bo reconèixer que l’equip econòmic continua en la seva globalitat sota el comandament de Nadia Calviño. Ella haurà de gestionar els fons europeus i negociar els pressupostos amb ERC i el PNB. De ben segur el seu ascens a la vicepresidència primera serà molt ben rebut a Brussel·les. En definitiva, canvis importants amb l’objectiu que el president Sánchez agafi aire en la recta final del seu mandat.