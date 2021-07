Dimecres passat, Oriol Junqueras sortia del xalet de Waterloo, domicili de Carles Puidgdemont, per atendre els mitjans de comunicació. S’esperava una compareixença conjunta dels líders de l’independentisme, però no varen tenir pas sort.

El president d’ERC va deixar bocabadats els professionals de premsa, ràdio i televisió quan va afirmar que la reunió havia estat de caràcter personal, per parlar de les seves experiències i del patiment viscut per les famílies, però sense tocar temes polítics.

Bé, qualsevol trobada es convoca amb la finalitat de reforçar lligams personals entre diferents branques d’una família per parlar del passat, present i futur, en un marc idoni que afavoreixi un clima de distensió i coneixença.

Per contra, en el retrobament entre els màxims representants de dues famílies de l’independentisme ni es van respectar les regles habituals dels actes de germanor.

D’entrada, ERC va anunciar que Junqueras i Puigdemont es trobarien a Estrasburg, durant la visita a la seu de l’Eurocambra. Però, Junts per Catalunya aviat ho va desmentir amb l’argument que Puigdemont no assistiria a la sessió plenària, malgrat que fins ara havia estat a tots els plens. Una bufetada del fugit a l’indultat.

És a dir, l’inquilí de Waterloo portava l’aigua al seu molí i l’encontre tenia lloc a la fantasmal Casa de la República.

A les dues de la tarda, l’expresident Junqueras i la resta d’indultats republicans, Carme Forcadell, Dolors Bassa i Raül Romeva, amb l’afegit de Meritxell Serret, van arribar a la residència oficial de l’expresident. Ningú es va dignar a rebre personalment els pelegrins ni se’ls va saludar abans d’entrar a l’interior. Una altra bufetada del pròfug als visitants.

No hi ha imatges de contacte físic per més que Junqueras parlés de fins a tres abraçades, sense confirmació per part de Puigdemont. Una bufetada més?

Poc després de l’entrada al xalet van sortir per fer un posat a l’escala: els cinc d’ERC, inclòs Junqueras, Puigdemont, l’exconseller Toni Comín, així com el raper Josep Miquel Arenas, àlies Valtònyc, que segurament és un rellogat més en la mansió.

En les trobades, l’acte més comú sol ser un dinar amb sobretaula. En aquest cas, van encarregar el menjar. I asseguren que Puigdemont va fer les postres. L’àpat va durar dues hores i mitja sense transcendir què es van cruspir.

Tampoc se sap si, en el comiat, van cantar l’hora dels adeus i es van dir adeu-siau! I com a bons germans, en van donar les mans, senyal d’amor, senyal de pau.

Això sí, Junqueras es va comprometre «a mantenir un contacte sovintejat a Estrasburg, Brussel·les o Ginebra». Es tornaran a veure per Pasqua o per la Trinitat?

I seguirà parant la galta? Doncs sí. Fins a la lluita final?