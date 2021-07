Fa unes setmanes, un informe situava Catalunya com una de les regions més corruptes d’Europa. Imagino que tots els membres del governet mostrarien a crits el seu enuig, com un sol home. Una ofensa així no podia quedar sense resposta.

- Ens han tractat de regió! Hem d’exigir una rectificació.

De la corrupció, res a dir, hi ha coses que per òbvies no es poden discutir. Al revés, per refermar el compromís europeu de Catalunya, el que cal és confirmar amb fets la validesa de l’estudi. Col·locar de presidenta del Parlament una acusada de corrupció és un gest que agrairan els autors del document, però és poca cosa, cal molt més. Per sort, ahir es va saber que les ambaixades catalanes són poca cosa més que una excusa per gastar diners com si no hi hagués un demà: pagaments injustificats, falta de control, absència de documentació i tot el que faci falta per assegurar que Catalunya continuï entre les regions més corruptes.

- Ha dit regió!

No calia que ho digués el Tribunal de Comptes. Només de veure amb quines ganes es creen delegacions exteriors és suficient per saber que la seva funció és repartir diners entre els afins al règim, aquí, amb ganes, no es fa res que no suposi beneficis. Que algú necessita un telèfon mòbil? Es demana des d’una ambaixada i que el pagui el Diplocat, o sigui tots els catalans. Que algú vol un televisor? A compte d’una altra ambaixada. Un sofà-llit? Un microones? Un viatge al Carib? Un rellotge de paret? Un cotxe per la senyora? Un piset per la querida? Per això es va inventar el Diplocat i les seves generoses ambaixades. «Ni un nen sense llar, ni un llacista sense regal», és l’eslògan, amb el benentès que la primera part és per dissimular i, de fet, no ens importa.

Liderar un rànquing de corrupció no és cap deshonra, al contrari, és una prova de la inventiva dels catalans, capaços d’idear el que sigui per tal de beneficiar els de sempre. I això que no ens deixen demostrar tot del que som capaços. L’estat espanyol, posant bastons a les rodes com sempre, ens va impedir crear l’eina definitiva, la mare de totes les corrupcions, allò que hauria permès fer realitat el vell somni de repartir diners sense fre a amics i familiars: la republiqueta.