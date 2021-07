Semblava que s’imposava, si es concedien els indults, que una part de la gent s’apaivagaria seguint el model del govern de Pere Aragonès que demana diàleg i negociació amb el govern de Madrid; quan el país es tranquil·litzava, inopinadament, esclatà, com bomba de rellotgeria, la decisió del Tribunal de Comptes desgavellant-ho tot, destorbant el propòsit del president; cada dia li posen més difícil la voluntat de concòrdia perquè se sent observat per JxCat i la CUP, molt enfadada.

Aquest Tribunal és una institució dedicada a fiscalitzar els comptes de l’estat espanyol i que hauria d’actuar de forma autònoma i aliena a la pressió dels dos grans partits polítics, però a la pràctica no va investigar els EROs d’Andalusia, que afectaven el PSOE, ni tampoc la possible corrupció del PP en el cas Gürtel, igual que declarà que l’Ana Botella estava neta de pols i palla en la venda de pisos a un fons voltor.

Aquest òrgan administratiu es desplega amb una lògica implacable contra aquells que no volen ser ciutadans de l’estat espanyol; ha castigat amb multes considerades exagerades als homes i dones més significatius del procés. La seva sentència ha estat percebuda com un càstig per escarmentar les persones amb rauxes separatistes i una provocació política al servei de l’unionisme espanyolista, ensems, de retruc reforça la idea dels independentistes convençuts que Espanya vol fer-nos mal.

Un desafiament semblant al que es va produir el dia del referèndum del 2017, en què cap persona resident a Catalunya va intentar impedir la votació i van haver de venir de fora militars que van apallissar els que volien exercir el dret de votar. Hi ha tothora un esforç per interrompre qualsevol fal·lera disgregadora que pretengui proclamar la república catalana. El Tribunal ha condemnat amb penes pecuniàries els insurrectes, a diferència del Tribunal Suprem que els va sancionar ficant-los a la presó.

Hi ha qui provoca, que exigeix electoralment provocar, i hi ha qui vol ser provocat, que necessita ser provocat per sobreviure com a partit sobiranista. Provocadors i provocats es reforcen, l’un sense l’altre no serien, no existirien. Els que segueixen insistint que calen mesures més repressores i exemplars contra els independentistes armen els que necessiten aquesta actitud extrínseca per reforçar-se i transmetre el missatge que és impossible entendre’s amb l’Estat espanyol monàrquic.

Com que interpreto els moviments polítics en clau electoral des d’aquesta lògica pregunto qui en surt beneficiat amb aquest rebombori polític. Per la dreta, com més alta sigui la flama secessionista, més vots recolliran en Casado i l’Abascal, ja que el Cs descansa en la pau dels justos per incapacitat dels seus propis líders. També hi ha progressistes que voten el PSOE, però si Pedro Sánchez segueix tan amic d’en Junqueras l’abandonaran, com ha passat a la Comunitat de Madrid que la gran triomfadora va ser l’Ayuso fent una campanya contra Catalunya.

Cs va créixer amb una única idea, la d’anar contra els secessionistes irredempts i han fet una oposició tèbia que ha quedat desbordada per Vox; aquests sí que tenen més d’una idea, que resulten atractives; ells són el baluard invencible de defensa de les essències pàtries, protectors espirituals i morals dels valors tradicionals i de la puresa de la unitat, la concepció més retrògrada del que és l’home i la dona, l’exclusió dels diferents, l’exaltació de la tauromàquia, la caça, el folklore popular regional, com la jota aragonesa, sense cap biaix nacionalista, el mateix que va fer la secció femenina de la Falange espanyola.

Carme Forcadell, expresidenta del Parlament català, ha coincidit amb l’Oriol Junqueras fent un discurs que aconsella abandonar definitivament la via unilateral perquè hem patit molt en l’enfrontament. Caldrà saber si aquest predicament serà ben acollit pels sectors sobiranistes, entre els militants i alguns votants d’ERC sí, però JxCat i la CUP no en voldran saber res de pactes amb aquells que van acarnissar-se amb els votants de l’1-0 i segueixen reprimint amb presó i multes. Ara bé, si JxCat es trenca entre els partidaris d’en Puigdemont i els que van reflexionant com en Mas i en Mas-Colell, que han deixat de blasmar contra en P. Sánchez i carreguen la culpa del dolor sofert a l’Aznar, això facilitaria governar a P. Aragonès.

Si aquesta reflexió que s’ha d’abandonar la unilateralitat progressa i és acceptada, malgrat que sigui a desgrat, en P. Aragonès tindrà una presidència que li permetrà dedicar-se a la gestió, si no les passarà magres i qualsevol pronòstic sobre la cohesió del seu govern és aventurat.

Aragonès proclama un nou referèndum, sí a la república i se’n va a sopar amb el rei Felip VI. No sé quant de temps podrà mantenir l’equidistància entre dos pols que es repugnen. És cagadubtes com en Hamlet que no es decidia entre ser o no ser, perquè vol avançar i recular, ser independentista teòric i autonomista pràctic. Adopta una actitud semblant a la de Pasqual Maragall, que entrava en conflicte amb les vaques sagrades del PSOE, en especial amb l’Alfonso Guerra; mentre que la línia governamental d’en Pujol i Montilla era definida i se’ls entenia del tot.

He llegit el que acabo d’escriure hi reconec que predomina un garbuix mental entre idees contradictòries, que poden generar incomoditat als lectors; he intentat comentar el que passa a la confusa política catalana. És difícil explicar una fugida endavant que coincideix alhora en un avenç enrere.