Conec l’Antoni Escudero, president de la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona, des de fa un munt d’anys. És, a més d’un gran empresari, una persona apassionada del turisme en defensa del qual, des del seu càrrec, fa molt temps que està entregat totalment en cos i ànima. És igualment cert que sobre tal activitat fins ara pràcticament sempre havíem coincidit en tot. Ara, arran del meu article del passat dia 9 de juliol, veig que en aquest punt discrepem totalment. I ho dic amb base al seu escrit publicat dilluns a Diari de Girona, i sobre el qual, amb total respecte per les seves opinions, atès que no hi coincideixo, voldria fer-hi les següents matisacions:

Primera. En cap moment del meu article vaig criticar o menystenir ni la present ni la passada actuació en cap ordre del Patronat de Turisme, ni molt menys de la Federació d’Hostaleria, abans el contrari. La meva crítica es dirigia únicament i de forma personal al president del Patronat per unes declaracions concretes molt desafortunades, segons el meu parer, sobre com transcorre i com pot acabar per al gremi d’hostaleria la present temporada a la Costa Brava. També criticava les manifestacions d’alguns portaveus empresarials per excessivament optimistes, deixant ben clar que en aquesta crítica no afectava a cap persona relacionada amb la Federació.

Segona. No hi ha dubte que sobre aquest tema no estic sol. En el món del turisme, i més concretament de l’hostaleria, hi ha un munt de professionals i càrrecs representatius que pensen igual que jo. Vegem, si no, les notícies referides al tema del Telenotícies de TV3 de diumenge passat, tant el del migdia com el de la nit, reproduïdes dilluns de forma reiterada pel Canal 3/24, on alguns hotelers entre ells el senyor Francesc Zucchitello, tot un president de l’Associació d’Hostaleria de Tossa de Mar, manifestant-se respecte al passat i futur de la present temporada en termes calcats als que jo exposo en el meu article sobre com fins ara es desenvolupa la temporada i com de negre veuen el pròxim futur en considerar que l’hipotètic turisme de proximitat de cap manera pot substituir el seixanta per cent que representa la clientela estrangera. Per acabar-ho d’arrodonir, ahir mateix el president del Govern anunciava noves mesures per evitar l’augment del contagi, la qual cosa no afavoreix precisament el turisme.

Tercera. Per molt que ho intento no entenc per què el fet que jo hagi estat membre de la Junta de la Federació m’inhabilita per criticar unes declaracions del president d’una altra entitat com és el Patronat.

Quarta. També seria interessant saber si l’Antoni Escudero ha percebut una sola afirmació en el meu treball que no sigui totalment i radical certa i ajustada a la veritat, llevat, és clar, de les meves opinions concretes sobre la forma de procedir en aquest cas concret del senyor Noguer, que, per ser quelcom subjectiu, són lliures i opinables.

Cinquena. Pel que fa a la meva petició de dimissió del senyor Noguer, està ben clar que no deixa de ser una petició retòrica que no tindrà cap recorregut. Tots sabem que en aquest país no dimiteix ni Déu, dit això amb tot el respecte cap al Creador.

I per acabar, només dos punts més: que em ratifico totalment en tot el que vaig dir en el meu article de divendres passat, i que desitjaria de tot cor haver-me equivocat i que el que resta de temporada constituís un gran èxit per a tot el sector turístic gironí, tal com intueix el Sr. Noguer. Però molt em temo que, com diuen per les castelles: «No caerá esa breva, no».