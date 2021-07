M’han explicat que als treballadors de la Generalitat se’ls va concedir permís per sortir a rebre un dels bessons Tururull en l’etapa gironina de la seva caminada per la llibertat de no sé què o qui. És el mínim, i no ho dic només perquè la seu de la Generalitat a Girona estigui guarnida de llaços grocs i cartells independentistes, com si fos un casal de la CUP. És que en aquesta ciutat s’ha donat sempre permís als funcionaris per victorejar els cabdills que ens visiten, en un costum que va inaugurar Franco l’any 1942. Llavors se’ls deia que era «fiesta abonable, sin recuperación», i ara es despatxa amb un «tots a fora que ve en Tururull» per megafonia, els temps han canviat les formes, però el fons continua immutable. Si en Tururull hagués vingut en època escolar, s’hauria donat festa també als col·legis perquè els nens i nenes, amb l’entusiasme infantil que els caracteritza, onegessin banderetes i cridessin «Tu-ru-rull, Tu-ru-rull», com els seus avis cridaven «Fran-co, Fran-co». A Girona sempre rebem amb entusiasme els patriotes, de quina pàtria és igual. I van ser només els funcionaris perquè ara mateix, en aquesta ciutat, no disposem de nens d’auxili social, que sinó, els hauríem posat a primera fila perquè en Tururull en petonegés alguns, prèviament desinfectats.

Si en no ser funcionari de la Generalitat es va perdre vostè l’acte d’afirmació nacional, no es preocupi, posi veu de Nodo i reciti: «Aún atruenan en nuestros oídos los vítores y aclamaciones con las que el pueblo gerundense, digno sucesor de aquel que supo escribir gestas de heroísmo que pasaron a la historia patria con marchamo de inmortalidad, ha recibido en este día -ya lleno de historia- al caudillo salvador». Oi que li sembla tenir al davant en Tururull, saludant amb el braç enlaire funcionaris i altres desocupats?

La rebuda per part de les autoritats municipals va ser preciosa, igual que l’any 42. No faltaven ni els balcons i finestres de la plaça del Vi adornats amb banderes i pancartes en honor del visitant, com en aquells dies. Va faltar només una visita a la Catedral, amb el bisbe i la resta del clergat gironí esperant l’il·lustre convidat al peu de les escalinates. A en Tururull li hauria encantat entrar sota pal·li a la seu, mentre sonava un Tedèum.

Mancaven també les dones de la Secció Femenina rebent el cabdill llacista amb vestits típics regionals. El més semblant que vam poder trobar van ser uns quants regidors de la CUP, que no són ben bé el mateix, però gràcies a parlar sempre en femení, van servir per sortir del pas. I la seva peculiar manera de vestir, es pot considerar ja un vestit típic.

Jo no hi vaig poder assistir, que no sóc ni jubilat ni funcionari, però és igual, m’he buscat el discurs del visitant de l’any 42 i estic segur que devia ser similar (reciti’s ara amb veu atiplada): «Gracias por vuestro entusiasmo y vuestra fe en este acto grandioso de afirmación nacional y de identificación política, por este hermoso cuadro en que, reunidos los hombres de la provincia con los de la capital, exteriorizan esta afirmación de fe, esta confirmación de confianza y de seguridad en los destinos de nuestra Patria». I la gent:

- Tu-ru-rull, Tu-ru-rull!