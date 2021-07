En els darrers dies han plogut les opinions sobre la situació a Cuba, sovint en termes força maniqueus, la qual cosa és generalment un error. Però encara més si parlem de Cuba, de la qual pot afirmar-se el que va dir Churchill de Rússia: «Una endevinalla, embolicada en un misteri, dins d’un enigma». En el Museu d’Art Modern de Nova York, el MoMA, es pot veure un inquietant oli de Wifredo Lam, «el Picasso cubà», titulat La jungla, en el qual després d’una atenta observació l’espectador va descobrint com dins el que inicialment semblava un intricat bosc de canya tropical, a poc a poc semblen insinuar-se formes i figures, rostres i animals, tal vegada dimonis i deïtats. ¿Aquesta forma vagament obscena que s’intueix pot ser Xangó, deïtat del tro en el panteó Orisha o és simplement un escorç capritxós de la misteriosa manigua cubana?

Selves impenetrables. Cultes sincrètics. Cuba. Una realitat complexa i polièdrica. Una illa en la qual «és molt difícil predir el passat» i on, amb ironia, s’aconsella al visitant «no creure res del que senti, i gairebé res del que vegi».

Però l’observació atenta, com en el quadre de Lam, pot donar-nos alguns elements de certesa per mirar d’interpretar la confusa actualitat cubana.

El primer és el component nacionalista, essencial per entendre la Història i la política cubanes. Tal com passa, per cert, en tots els Estats socialistes que han sobreviscut a la caiguda del mur de Berlín: la Xina, Vietnam, Corea del Nord o Laos. Aquest últim, per cert, l’únic dels citats, juntament amb Cuba, la bandera dels quals no conté cap simbologia comunista, la qual cosa dona idea de la força d’aquest nacionalisme. No debades Fidel Castro és enterrat al costat de José Martí, «apòstol de la independència».

Però és que, a Cuba, la defensa de la sobirania, amb freqüència feta des d’un dramàtic numantinisme, es defineix curiosament no tant enfront de l’antic poder colonial espanyol, com de l’anomenat «imperialisme nord-americà», que, convé no oblidar-ho, no és només de caràcter militar sinó també cultural. L’any 2010 un important intel·lectual comunista, del sector «aperturista», advertia que «l’element essencial de la Revolució és la defensa de la cultura cubana i de l’idioma. I que aquesta prioritat -justificada mitjançant una simple observació de la situació de colonització cultural d’alguns països de la zona- ha pogut portar, en nom de la supervivència, a l’acceptació volguda de dèficits i renúncies en l’àmbit de la representativitat democràtica».

Fins a tal punt és important l’element nacionalista i de defensa de la identitat cultural que, contràriament al que molts pensen, Cuba no celebra la seva independència l’any 1898, data ominosa per al nacionalisme cubà en la qual Espanya per l’article 1 del Tractat de París «renunciava» «a tot dret de sobirania i propietat sobre Cuba (...) en atenció al fet que aquesta illa, quan sigui evacuada per Espanya, serà ocupada pels Estats Units»; al mateix temps que «cedia» als EUA les illes de Puerto Rico i Guam i l’arxipèlag de Filipines. Els historiadors cubans han abocat molta tinta analitzant les conseqüències d’aquesta fatal distinció entre «renúncia» i «cessió», que, entre altres coses, va traduir-se ben aviat en la humiliant «esmena Platt» imposada el 1902 pels EUA en la primera constitució de Cuba establint un infamant «dret d’intervenció» de Washington a l’illa.

Aquí radica bona part de l’hostilitat de Cuba en relació amb els EUA, fins al punt que no són pas pocs els cubans que consideren que Cuba no aconsegueix la seva veritable independència, fins que el primer de gener de 1959, amb la caiguda del dictador Batista, titella de Washington, l’illa s’allibera definitivament del «jou imperial nord-americà». És un bon moment per veure la sèrie documental de Netflix Cuba Libre, que confirma que és impossible comprendre totalment la Història recent de Cuba -ambé el que està succeint ara-sense calibrar adequadament el decisiu «factor USA».

Perquè convé no oblidar que des de fa seixanta anys «la política cubana de Washington» ve dictada des de Miami, on resideixen més d’un milió i mig de ciutadans cubans, els hàbils representants dels quals al Capitoli han aconseguit amb freqüència imposar els seus criteris al Departament d’Estat, al Pentàgon, i fins i tot, a la mateixa Casa Blanca.

Aquesta política -que inclou l’embargament dels EUA a Cuba i que afecta fins i tot aliments i medicines- ha estat reiteradament condemnada per l’Assemblea General de l’ONU (184 vots en contra, 2 a favor i 3 abstencions el 2021). Un èxit conreat per l’eficaç diplomàcia cubana que des de fa dècades impulsa una política de cooperació internacional de gran abast, com es va veure amb l’enviament de brigades d’assistència mèdica durant la pandèmia de la covid-19, o amb la seva política de concessió de milers de beques a estudiants estrangers, la qual cosa ha fet que una bona part de les elits del tercer món parlin espanyol amb accent cubà. Cuba té molts amics; no només Veneçuela. Entre d’altres la Unió Europea, que el 2016 va signar un «acord de diàleg polític i cooperació» amb l’illa.

Encara que certament el restabliment de relacions diplomàtiques entre tots dos països -trencades l’any 1961 abans de la Crisi dels Míssils- acordat per Obama -i propiciat pel Vaticà- va ser un important punt d’inflexió en les relacions entre l’Havana i Washington, la presidència de Trump va suposar una severa reculada, que encara és molt lluny d’haver estat superada.

Des que Raúl Castro va assumir el poder, Cuba ha dut a terme força reformes. Econòmiques com la flexibilització del règim de propietat dels immobles, per exemple, o la llibertat dels seus ciutadans per viatjar. Però també polítiques com la supressió de la constitucionalització del comunisme o el canvi i rejoveniment del lideratge.

Però el deteriorament de la situació econòmica causada per la pandèmia de la COVID19 i la resistència del govern cubà a dur a terme determinades reformes anunciades, però sempre posposades, expliquen en bona part el moment actual, implacablement caracteritzat per les impactants imatges que hem vist aquests dies per TV. Cuba paga ara també greus errors del passat, com la seva intransigència en fòrums com el Consell de Drets Humans de l’ONU o la dramàtica incapacitat per posar fi a l’endèmic sistema de monocultiu econòmic: abans el sucre i ara el turisme.

El nou lideratge polític cubà, personalitzat en el president Díaz-Canel –curosament observat entre bastidors per la primera generació de revolucionaris encara vius i suposadament units, amb Raúl Castro al capdavant i pel «gran mut», l’Exèrcit- es troba davant una disjuntiva complicada: Sembla difícil que Cuba aprofundeixi en les reformes sense haver aconseguit abans el matalàs de seguretat que suposaria la millora suficient de la relació bilateral amb els EUA. Però si no ho fa, el deteriorament de la situació pot agreujar-se perillosament. En aquest sentit convé no oblidar les serioses implicacions geoestratègiques que podrien derivar-se d’una eventual escalada de la situació actual, i no diguem ja d’una possible internacionalització.

¿Podran els països amics de Cuba, i molt especialment la Unió Europea, ajudar a crear el clima de confiança necessari perquè aquestes reformes prosperin? No sembla que existeixi una altra alternativa.

Llevat, es clar, de l’abisme.