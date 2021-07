La setmana passada escrivia que era un escàndol el funcionament de la justícia a Espanya. Parlava que havien absolt la Cristina Cifuentes i també Rocío Monasterio. També em queixava que Margarita Mariscal de Gante, ministra d’Aznar entre 1996 i 2000 i la seva camarilla posessin 5 milions d’euros de multa a trenta republicans catalans. Tot això en només una setmana.

Ara en aquests darrers dies hem conegut que en la denúncia de Vox al TC, sobre l’estat d’alarma, el TC dona la raó als neofeixistes. Hem conegut també que la justícia no accepta investigar la mort de Federico García Lorca perquè no ho demanava un familiar. Ja es necessita tenir barra! El cas ha arribat al TC perquè sí que ho ha fet una descendent del que van assassinar amb ell, una neta de Dióscoro Galindo. Però òbviament era una excusa barroera. El TC ara diu que ho denega «por no apreciar en el mismo la trascendencia constitucional que, como condición para su admisión, requiere». El problema al meu parer és que si es posen a investigar els detalls de l’assassinat i als culpables igual troben algun conegut. Però no només això, el Tribunal Suprem han condemnat a Isa Serra de Podem Madrid a un any i set mesos per haver participat en un desnonament fa anys. En un judici amb les mateixes garanties processals que als republicans catalans: cap. Un escàndol. La idea que tenien era que en ser cap de llista a les eleccions autonòmiques de Madrid, en meitat de la campanya, la farien retirar. Per això es va presentar Pablo Iglesias.

També el TC ha dictaminat que la denúncia que es va fer contra l’anunci racista sobre menors estrangers (ja es pot ser mala persona) de Vox a la campanya de les eleccions madrilenyes és plenament vàlid. No només que ho poden fer, és a dir, fer campanyes racistes incitant a l’odi contra menors, sinó que el TC ho troba encertat.

A més n’estic fins al capdamunt de dues de les coses que més es diuen aquests dies. La primera que al Tribunal Constitucional, al Consell General del Poder Judicial i al Tribunal de Comptes (en aquest tribunal no sé si hi ha jutges o membres de la Inquisició) hi ha jutges «conservadors». No. No són conservadors, són gent d’extrema dreta. I l’altre, que cal acabar amb la intromissió dels partits en aquests organismes. Tampoc és cert. No són «els partits», és només del PP qui controla aquests organismes des de fa 25 anys. El sistema és senzill d’explicar, quan Josemari Aznar va arribar a la Moncloa va posar una majoria dels seus en aquests organismes. Però quan va guanyar José Luis Rodríguez Zapatero el PP va bloquejar-ne la renovació. Va tornar a renovar amb Mariano Rajoy i ara amb Pedro Sánchez tornen a bloquejar-ho. Fa 25 anys que hi ha majoria d’extrema dreta, en molt casos a la dreta fins i tot del PP. El legislador va voler establir un sistema pel que aquests organismes representessin la mentalitat de la societat. No és així. I si fem eleccions directes? Manen més que el Congrés, el Senat i el govern espanyol. Ja n’hi ha prou de tanta barra.