Encara ressonen les paraules dels polítics indultats pel Govern. La fanfarroneria de les paraules d’aquests líders està més a prop de l’estupidesa que de la modèstia. La forma com els líders empresonats van rebre els indults té més d’immaduresa que de sentit comú. Han sentit el que han dit? En les seves declaracions el Govern que els ha indultat (jugant-se tot el que sabem que s’hi està jugant el Govern) sembla que no ha fet res, no ha merescut ni una cita al marge. Tot ha estat perquè «els han obligat», perquè «no podia fer altra cosa», fanfarroneria barata que no és més que estupidesa, falta de modèstia que no ajuda en res a obrir l’etapa de negociació que tenim en l’immediat futur.

Les tècniques de negociació estan molt estudiades pels especialistes, hi ha una pila de llibres sobre el tema que seria bo que estudiessin amb calma tots plegats. Una primera idea l’expressava Camus durant la II Guerra Mundial quan deia «el triomf de la força no és el triomf de la democràcia. La democràcia, la llibertat i la justícia només poden triomfar des de la modèstia. El demòcrata és el que admet que el rival polític pot tenir raó (..) l’escolta i pren els seus arguments en consideració». Dit altrament, una primera base és actuar com un demòcrata en el sentit de Camus, considerar els arguments de l’altre. Una segona és voler trobar els punts d’acord i per això una cosa molt important és l’esforç i el treball. Per cridar i repetir els mateixos arguments una i altra vegada no cal gaire esforç però per governar (per canviar les coses en la direcció que un vol) i negociar cal molt treball, cal fer bé la feina que toca.

A Catalunya un té la sensació que els independentistes han negociat entre ells (d’aquí el Govern que tenim) però escoltar i tenir en compte els arguments dels altres catalans és una cosa que no practiquen. I com a mostra, la contraproposta d’Aragonès a la taula de diàleg de partits polítics catalans proposada per PSC i comuns on es podien haver escoltat les veus de TOTS els catalans. Segons Aragonès, per defensar els interessos dels catalans de cara a les negociacions del setembre, el que cal és fer un pacte nacional (no descuiden mai el nom nacional) per l’amnistia i l’autodeterminació que ja en el títol deixa clar que no vol ser inclusiu.

Per contrastar-ho amb la realitat aporto les dades del darrer sondeig de Gad3 sobre el tema de la negociació.

A la pregunta de quina hauria de ser l’estratègia del Govern de Catalunya de cara a una negociació les dades són: millorar l’autonomia i el finançament 40,2%, referèndum i amnistia 22,4%, declaració unilateral d’independència 12,2% i gestionar les competències de l’Estatut 12% i sobre la via preferida per resoldre el contenciós responen: millora del finançament 35%, reforma de la Constitució 24%, Referèndum 22% i un nou estatut 6,3%.

Veient les dades de l’enquesta, creuen de veritat que el pacte nacional per l’amnistia i el referèndum, proposat per Aragonès, és una proposta inclusiva, d’àmplia base a Catalunya? Analitzant les dades la proposta que podria tenir una àmplia base de suport dels catalans és la proposta federal que podria comportar una millora de l’autogovern i del finançament per a totes les autonomies i blindar les llengües pròpies dels que en tinguin. La proposta federal acaba de rebre el suport de Ximo Puig i Francina Armengol en la reunió bilateral que han mantingut i podria tenir-ne d’altres presidents autonòmics. Donada l’actual posició del PP convindran que sembla difícil poder reformar la Constitució, però es poden millorar moltes coses sense aquesta reforma. Si volem aprofitar aquesta oportunitat que ens dona l’actual correlació de forces, el camí a transitar és el del federalisme i, per això, la Generalitat faria bé de teixir consens transversals amb altres CCAA.

Sánchez ha fet un canvi de govern que haurem de seguir. De moment sembla clar que el Govern dona prioritat a l’aprofitament dels fons europeus. Enmig de tanta cridòria de la dreta i tant desgavell per part dels independentistes potser està bé que algú es proposi governar. Veurem si la Generalitat també es posa les piles. Els fons europeus donen per molts temes importants a negociar.

Per acabar, un comentari sobre el tribunal de comptes. Tinc dubtes raonables sobre la composició del tribunal i el dictamen i lamento la situació personal dels implicats però no puc deixar de preguntar-me si es van malversar fons. Aquesta hauria de ser la primera qüestió a plantejar (i la primera interessada a aclarir-ho hauria de ser la Generalitat, què diu el tribunal de comptes de la Generalitat?) perquè si van malversar fons ho hem de saber i poder actuar. Els independentistes, com sempre, parteixen de la premissa que no han fet res mal fet però m’agradaria veure’n una demostració. També haig de dir que la darrera paraula la té la justícia, és recurrible al Tribunal Suprem, com penso que ha de ser.

Sobre l’aval que la Generalitat acaba d’anunciar (no parlaré de la seva legalitat, no soc jurista) hi ha dues coses que m’han sorprès: 1. Se suposa que estem en un procés de negociació i el Govern Sánchez s’ha assabentat del tema per la premsa; creuen que això ajuda a crear el clima de confiança que cal per negociar? 2. Si ho entenc bé, qualsevol funcionari sancionat té dret a recórrer a aquest aval, i em pregunto qui decideix quan un funcionari sancionat pot o no fer-ne ús?

Serà el Govern català qui ho decideixi o hi ha algun organisme independent? I si volen un exemple, els proposo el conseller Santi Vila, que va haver de fer front amb els seus bens a la multa pel cas Sixena. Llavors la Generalitat va passar del tema, potser era que Vila no tenia prou fe independentista.