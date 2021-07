Els científics del clima havien predit durant molt de temps que les emissions de gasos d’efecte hivernacle causarien més inundacions, onades de calor, sequeres, tempestes i altres condicions meteorològiques extremes, però els esdeveniments recents han superat moltes prediccions. Les inundacions mortals a Alemanya, al bell mig de l’Europa més civilitzada, rica i preparada, suposen un nou avís.

L’ús intensiu del sòl és un dels canvis a abordar. Part de les inundacions registrades a Alemanya, al marge de la intensitat de les tempestes, tenen el seu origen en l’urbanisme. Cal fer una reflexió profunda i integrar nous automatismes en la planificació urbana, ja que pràcticament enlloc es construeix amb principis adequats per fer front a una inundació.

Massa sovint les veus que s’han alçat durant anys per apel·lar a la raó i el principi de precaució s’han ignorat o denigrat. El resultat són quantiosos danys materials, però sobretot el patiment de milers de persones.

No som amos de les forces de la natura. Estem obligats a fer tot el possible per evitar desestabilitzar encara més la situació. No es tracta de religió ni ideologia, sinó de ciència. Hem d’afrontar la realitat i adaptar el nostre estil de vida a la crisi climàtica.