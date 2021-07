Resulta que el primer confinament de tots, el tancament domiciliari del principi de la pandèmia imposat pel president Pedro Sánchez i el seu Govern de «tocaflautes» per fer front a la primera onada del coronavirus, va ser il·legal. Així ho ha declarat el Tribunal Constitucional aquesta mateixa setmana, argumentant, tot i que per un sol vot de diferència, que la decisió es va prendre aplicant l’estat d’alarma, quan pel que ens van obligar a fer, aquell primer enclaustrament del «resistiré» i els aplaudiments a les vuit del vespre a les balconades de tot el territori, el que s’hauria d’haver aplicat era l’estat d’excepció. Un pot concloure que tot això és un simple tecnicisme administratiu o judicial i que no cal donar-li més importància, però sí que la té, i molta, perquè tot aquest embolic demostra, una vegada més, que els polítics, sobretot els de primera línia, els que han de governar el país, independentment de la bandera política que onegin amb orgull i exaltació democràtica, no tenen ni punyetera idea de com funciona el sistema de la divisió de poders ni –i això és el més greu– en què consisteix el poder executiu que aquest els encomana.

Ahir escoltava l’exministre de Sanitat dient a la ràdio, amb relació a la sentència del Constitucional, allò tan bonic que ens agrada tant de sentir als demòcrates, que respecta totes les decisions judicials, però que al mateix temps està convençut que el govern «va actuar de la millor manera possible». Dubto que ningú se’l vulgui creure, però és que fins i tot un estudiant de l’ESO sap que aquest no és el tema de fons, sinó actuar de la millor manera segons la norma, tal com toca, seguint el que marca la llei, fonamentalment perquè el governant és el ciutadà primer que ha de donar exemple en l’aplicació i el seguiment d’aquesta, si vol que la resta de ciutadans se la prengui amb seriositat i la respecti. Després podem debatre si els jutges i els membres dels tribunals són d’un color o un altre –que déu n’hi do quin desastre d’independència judicial!–, o fins i tot excusar la mala praxi governamental tot evocant l’emotiu «¿Quién iba a saber?» del president Sánchez, però el que és tan innegable com esperpèntic és que no se saben la llei. I ja no parlo només d’aquest supòsit concret; si fem la vista enrere, veurem que els principals fets polítics dels darrers anys, aquí, allà i més enllà, així ho demostren. O són curts o s’ho fan per veure què passa, una opció que tampoc descartaria massa a la lleugera, que a la política hi ha molt de gos amb cara de conill. I si cola, cola.

Al final, el que queda de tot això és la constatació oficial del que fa anys i panys que tothom sap, que els ciutadans som uns simples titelles manipulats per uns polítics que actuen segons unes normes que no només no són les de tots, sinó que estan constantment subjectivades. És la síndrome José Luis Moreno que infecta la política de tot l’estat.