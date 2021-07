No passa sovint, a menys que no es tracti de Junts per Catalunya, que un càrrec d’un partit reparteixi contra un altre del mateix partit. Quan algú se n’ha d’anar a casa perquè els seus li diuen que «gràcies per als serveis prestats, però ja no precisem més dels teus serveis», habitualment ho fa resignat, mossegant-se la llengua i carregant entre familiars, amics i coneguts contra qui ha pres la decisió. Aquesta setmana ha passat a Girona, quan s’ha conegut el relleu al capdavant de la delegació d’Educació. Martí Fonalleras, que ocupava el càrrec des de 2018, ha estat convidat a marxar a casa i serà substituït per al fins ara inspector del mateix departament, Adam Manyé. El director territorial sortint ha estat contundent contra l’acabada de nomenar delegada de la Generalitat i secretària general de la Federació Regional d’ERC, Laia Cañigueral. Fonalleras no és un polític acostumat a abaixar el cap quan alguna cosa no va com ell voldria i era de preveure que podria passar el que ha passat. Podríem estar d’acord que el partit ha estat poc hàbil en el relleu i menys delicat en les formes si tot el que diu el fins ara director territorial és veritat. Però l’estirabot de Fonalleras no li servirà de res més enllà de desfogar-se, perquè en menys de quatre dies aquesta història serà aigua passada. Cañigueral continuarà essent delegada i Fonalleras estarà a casa.