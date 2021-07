Quanta raó tenia Pla. Divendres 16 de juliol. Reunió del Patronat de la Fundació Josep Pla que acorda nomenar Francesc Montero Aulet com a nou director de la institució a partir de l’1 de setembre en substitució d’Anna Aguiló, que es jubila després d’haver dedicat 29 anys de la seva vida a donar un impuls decidit a la Fundació. Podríem dir que Anna Aguiló és una reencarnació parcial de l’escriptor més viu d’entre els escriptors morts de les nostres lletres. Com es fa en aquest cas, la notícia ha estat comunicada per les xarxes socials. I l’Instagram de la Fundació m’ha portat a les citesjosepla on he trobat aquesta sentència: «El monopoli del patriotisme com gairebé totes les formes de l’idealisme professional, sol estar en mans de bandarres i d’entabanadors que viuen del ‘xantage’ de les virtuts humanes amb la més gran naturalitat». Està escrit al llibre que Josep Pla va dedicar a la vida de Francesc Cambó. Al cap m’ha vingut Pilar Rahola. Desitjo tots els encerts a Francesc Montero Aulet i agraeixo a Anna Aguiló la ingent feina feta. He preguntat a Xavier Pla, el gran estudiós planià, si havia trobat noves pagines inèdites de l’escriptor. M’ha respost amb un sí tan rotund con reservat, els ulls li brillaven. Prometedor.

Cuba

Cuba viu les protestes més massives des de 1994, però amb una diferència: aleshores no existien xarxes socials i ara sí. El règim dictatorial no ha tardat a reaccionar: en pocs dies és pràcticament impossible accedir a Internet des dels mòbils i els comitès de defensa de la revolució vigilen cada illa de cases i acusen els oponents democràtics de «gusanos». Així com hi ha democràcies madures, també hi ha dictadures madures. La cubana ha perdut l’encant que alguns li van trobar dintre i fora de l’illa.

Els líders històrics estan fora d’escena i el president Miguel Díaz-Canel no és carismàtic. Més aviat és un líder espantat i repressor. Només així s’entén que ahir escrivís a Twitter que la revolució cubana no acceptarà els atacs dels espais virtuals i reals. Per primer cop les xarxes entren en la subversió contra el règim. Però tot i ser un cavall desgastat, sóc escèptic sobre les possibilitats de veure el seu enfonsament.

És indispensable llegir l’article que el diplomàtic Carles Pérez de Soy va publicar aquesta setmana a Diari de Girona sobre els fets a Cuba. Ell n’és un bon coneixedor i fuig dels maniqueismes.

Mentrestant, a Espanya Podem diu que Cuba no és una dictadura i el president del Govern diu que sí que ho és. Des del minut zero està pactat que Podem no pinta res en política exterior, pur desfogament.

Algunes sorts que tenim

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha atacat fortament als influents negacionistes que estan frenant el ritme de vacunació als Estats Units. Són unes 12 persones influents a Facebook que estan convencent a milions de ciutadans de no vacunar-se. Afortunadament aquesta neurosi no ha arribat a casa nostra. El ritme de vacunació és dels millors de la Unió Europea.

Els negacionistes silenciosos que tots hem conegut al nostre voltant no tenen gran predicament. Podem acabar el mes de juliol amb el 60% de la població amb la pauta complerta i a mitjans d’agost haver arribat al 70%. La presidenta de la Comissió Europea ha dit que fins i tot es poden avançar els terminis.

Els joves de casa nostra han respost a l’obertura d’edats apuntant-se a vacunar-se, almenys els que conec. És bo destacar les coses bones: aquí els negacionistes de les vacunes són molt pocs, menys que a França i a Itàlia.

Aquesta setmana he tingut una reunió professional amb una advocada d’un país europeu. Tres a la sala. Ha dit que el dia abans li havien fet un PCR i que era negativa. Durant la conversa he entès que no està vacunada ni es vol vacunar. Supera els cinquanta anys. M’ha semblat temerària. I he pensat si vull tornar a treballar presencialment amb ella.

La Cort Europea de Drets Humans ha emès una interlocutòria especialment rellevant dient que els Estats poden legislar per fer obligatòria la vacunació per la importància de preservar el bé salut pública. Ha estat un pronunciament rotund i inesperat de la Cort. D’aquí a què les legislacions estatals ho facin possible, hi ha moltes maneres de tenir actituds empenyent un clima favorable a la vacunació i als vacunats. I al criteri científic. Per cert, el màxim responsable polític al país ha afirmat que es va equivocar relaxant les normes i permetent els concerts sense distància. Potser encara no s’ha fet a la idea que ha passat de l’equip tècnic a la responsabilitat política. Continuem amb la vacunació i amb la investigació.