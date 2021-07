Quan arriba la temporada d’estiu, amb la creixent calor i la, cada vegada més freqüent, manca de pluges, el Govern, ajuntaments, Agents Rurals, etc. s’esmercen a demanar que la gent tinguem cura, evitant qualsevol mena d’activitat que pugui comportar el risc d’incendi, fins i tot publicant normatives i amenaçant amb la imposició de multes, per als infractors. Malgrat tot, està comprovat que hi ha qui no en fa cas; tant és així que, fins i tot, sembla com si, com més es predica, encara pot ser contraproduent, com una mena d’estímul per obrar en contra.

Tres dels darrers han sigut ocasionats, segons diuen, dos per l’ús d’una radial i el més greu, per una burilla tirada des d’un cotxe. Causes, que no són la primera vegada que es produeixen, en especial la darrera, la de les burilles. Potser és fruit d’una acció mecànica, però no serà per manca d’avisos; a més que, sigui a l’entorn que sigui, tirar les burilles i més sense apagar-les, no deixa de ser una acció perillosa i incívica.

I ja no parlem dels piròmans, que o han de ser gent malalta, o dolenta, amb ganes de fer mal.

Els boscos, a part de tenir un propietari, són una riquesa per al país; a més de la imatge que donen, són un pulmó, per netejar l’aire que respirem.

És la nostra opinió.