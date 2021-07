Molts tenim una sensació de déjà vu respecte a l’estiu passat. És arribar a l’inici de l’estiu, el pont de Sant Joan, el final de curs, activitats programades... i creure ingènuament o, millor, irresponsablement que el canvi de rutina amb les vacances ja encetades pot també modificar la nostra prevenció davant la pandèmia on estem immersos. La vacunació ha donat la sensació falsa de seguretat, perquè no tothom està vacunat i les dades no han tingut en compte la variant més contagiosa que a d’altres països ja patien. S’ha comès el mateix error de l’estiu passat, però amb conseqüències diferents i pitjors perquè el virus evoluciona tot adaptant-se als nostres cossos. Som nosaltres els qui també hauríem d’evolucionar, tot fixant-nos en la realitat de la pandèmia i no pas en les simples dates del calendari.