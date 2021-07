Molts tenim una sensació de déjà vu respecte a l’estiu passat. És arribar a l’inici de l’estiu, el pont de Sant Joan, el final de curs, activitats programades... i creure ingènuament o, millor, irresponsablement que el canvi de rutina amb les vacances ja encetades pot també modificar la nostra prevenció davant la pandèmia on estem immersos. La vacunació ha donat la sensació falsa de seguretat, perquè no tothom està vacunat i les dades no han tingut en compte la variant més contagiosa que a d’altres països ja patien. S’ha comès el mateix error de l’estiu passat, però amb conseqüències diferents i pitjors perquè el virus evoluciona tot adaptant-se als nostres cossos. Som nosaltres els qui també hauríem d’evolucionar, tot fixant-nos en la realitat de la pandèmia i no pas en les simples dates del calendari.

A hores d’ara a l’Estat espanyol tenim un problema social de primer ordre que no s’esmenta als mitjans. El maltracte dels funcionaris interins envers la legislació europea, la qual cosa representa una magna injustícia. Segons la legislació europea uns 800.000 funcionaris interins i laborals (uns 90.000 a Catalunya) haurien d’esdevenir fixos, però els tribunals espanyols, especialment el Tribunal Suprem, han fet una interpretació restrictiva i antisocial de les lleis europees d’obligat compliment. Al meu entendre, aquesta gravíssima injustícia social s’hauria de resoldre, excepcionalment, com una qüestió política, amb justícia social i sentit comú. És a dir, que els funcionaris i laborals, inclosos els de l’Administració de Justícia, que porten més de 10 anys en el mateix lloc de treball i tenen més de 55 anys, haurien d’esdevenir «fixos a extingir» en el seu actual lloc de treball fins a la jubilació.

Quan arriba la temporada d’estiu, amb la creixent calor i la, cada vegada més freqüent, manca de pluges, el Govern, ajuntaments, Agents Rurals, etc. s’esmercen a demanar que la gent tinguem cura, evitant qualsevol mena d’activitat que pugui comportar el risc d’incendi, fins i tot publicant normatives i amenaçant amb la imposició de multes, per als infractors. Malgrat tot, està comprovat que hi ha qui no en fa cas; tant és així que, fins i tot, sembla com si, com més es predica, encara pot ser contraproduent, com una mena d’estímul per obrar en contra.

Tres dels darrers han sigut ocasionats, segons diuen, dos per l’ús d’una radial i el més greu, per una burilla tirada des d’un cotxe. Causes, que no són la primera vegada que es produeixen, en especial la darrera, la de les burilles. Potser és fruit d’una acció mecànica, però no serà per manca d’avisos; a més que, sigui a l’entorn que sigui, tirar les burilles i més sense apagar-les, no deixa de ser una acció perillosa i incívica.

I ja no parlem dels piròmans, que o han de ser gent malalta, o dolenta, amb ganes de fer mal.

Els boscos, a part de tenir un propietari, són una riquesa per al país; a més de la imatge que donen, són un pulmó, per netejar l’aire que respirem.

És la nostra opinió.