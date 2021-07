La relació dels joves i els adolescents d’avui amb la televisió és molt diferent de la que fins ara han mantingut els grans. A l’hora de divertir-se, els videojocs són l’activitat favorita dels integrants de la Generació Z, és a dir, la dels qui tenen entre 14 i 24 anys. Per a aquest col·lectiu, el consum de pel·lícules, sèries i altres programes audiovisuals a través de les pantalles domèstiques ocupa el cinquè lloc, segons es desprèn d’una enquesta confeccionada per Deloitte. Nou de cada deu d’aquests joves i adolescents practiquen amb els seus videojocs preferits cada dia, o, com a mínim, diverses vegades a la setmana. Després d’aquesta modalitat d’entreteniment, a la llista, apareixen l’audició de música, la navegació per internet i la participació en xarxes socials com YouTube, Instagram o TikTok. Pel que fa a la televisió, un escàs 10% dels enquestats admet escollir aquesta fórmula en primer lloc, per davant de la resta. En canvi, per als altres grups de població, aquesta pantalla segueix sent la reina. Ho és per als boomers (39%), per als membres de la Generació X (29%) i fins i tot per als millennials (18%). Com ha destacat el vicepresident de Deloitte, Kevin Westcott, els responsables de la indústria de Hollywood estan «molt preocupats» per aquesta transformació, ja que intueixen que pot ser «permanent», i no una simple moda. Per aquesta raó, les empreses de mitjans tradicionals haurien d’«oferir una gamma més àmplia» de produccions, afegeix.