En Martí Fonalleras i Darnaculleta (Calonge i Sant Antoni, 1955) és un il·lustre santantonienc llicenciat en ciències químiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que ha dedicat els més de quaranta anys de la seva vida laboral a treballar en el camp de l’ensenyament sempre amb dedicació total. Va exercir com a professor de la pública a Banyoles, Salt i Palafrugell, on també va ocupar el càrrec de director de l’Institut Frederic Martí Carreras. Posteriorment passà a ser inspector provincial d’ensenyament i el juny de 2018, nomenat pel Govern del president Quim Torra, va assolir el càrrec de director dels Serveis Territorials d’Educació a Girona, substituint Josep Polanco, que ho era des del 2016.

La seva tasca, tant en els temps de professor com ocupant els càrrecs d’alta responsabilitat, ha estat sempre impecable, sense la més mínima màcula. Va deixar, a tots el col·legis on va exercir, la seva empremta eficaç i professional, per l’exquisit tracte que en tot moment va dispensar a l’alumnat i les excel·lents relacions que sempre va mantenir amb les associacions de pares i mares d’alumnes (AMPAs) així com amb el professorat. Quant a la seva comesa com a director dels Serveis Territorials a Girona, sempre s’ha caracteritzat per la dedicació total, l’eficàcia basada en la responsabilitat i la cura amb què sempre va portar a terme la seva feina amb resultats vertaderament notables malgrat les dificultats de tipus pressupostaris contra les quals contínuament es va veure obligat a lluitar .

Ara el flamant conseller d’Ensenyament, l’Honorable senyor Josep González Cambray (Lleida, 1972), per suggeriment de la psicòloga Laia Cañigueral, nova delegada de la Generalitat a Girona, secretària general de la Federació Regional de ERC i exdiputada al Congrés de Madrid, ha decidit incomprensiblement prescindir dels seus serveis i cessar Fonalleras perquè, segons na Laia: «Venen dos anys de molta càrrega política, que caldrà fer moltes visites a alcaldes i ajuntaments, que s’havien de preparar les llistes electorals de cara a les municipals del 2023 i en Martí no era la persona adequada». Difícilment es podrien donar motius tan absurds i tan faltats de justificació i de sentit comú com els esgrimits per la jove política cassanenca, ja que no aporta ni un sol retret a la tasca portada a terme per en Martí ni dona altra explicació, la qual cosa deixa ben clar que el seu relleu no ha estat causat per cap motiu relacionat amb l’educació i que el vertader motiu i únic és de caràcter polític. Tampoc Esquerra ha tingut en compte que, durant la seva època com a edil de l’Ajuntament de Calonge en el seu rol de portaveu del grup municipal, primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme, Fonalleras va portar a terme un extraordinari treball, entre altres encerts posant ordre al desgavell que fins aquell moment regnava a la regidoria d’Urbanisme, sens dubte la de més pes específic del consistori calongí, aleshores manegada per un incompetent regidor convergent de nefasta memòria, i va col·laborar estretament amb l’alcaldia en la bona marxa del govern municipal amb uns resultats molt positius en tots els aspectes. Resulta difícil, per no dir impossible, entendre que la senyora Cañigueral no recomanés un polític amb aquest currículum i qualitats al nou conseller perquè el ratifiqués en el càrrec. Està clar que l’esmentada senyora desconeix aquella regla universal que diu que «quan una cosa funciona no la canviïs, no sigui que l’espatllis» , i els SS TT d’Ensenyament de Girona funcionaven més bé que mai. No sé si existeix algun altre o altres motiu o motius ocults pels quals na Laia Cañigueral ha induït el nou conseller a cometre aquest immens i imperdonable error que és dels que fan època i del qual, segons vagin les coses, més aviat que tard, en poden pagar les conseqüències tots els alumnes de l’escola pública de les contrades gironines. Esperem que no.

Ara només ens queda desitjar, pel bé del món escolar gironí, que el senyor Adam Manyé i Sardà (Morell - Tarragona, 1967), escriptor i poeta amb força obra publicada, resulti un digne successor d’en Martí Fonalleras. Ho tindrà difícil perquè el seu predecessor en el càrrec li ha deixat el llistó molt i molt alt.