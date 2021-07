N o és la primera vegada i de ben segur que tampoc serà l’última. Fa uns dies, el Govern català, a través del seu doctor-conseller de Salut, Josep Maria Argimon, reconeixia que havia estat un error autoritzar els macroconcerts musicals i que s’hauria d’haver reaccionat abans. Les xifres de la pandèmia estaven descontrolades. També es van permetre grans viatges de fi de curs de joves i les conseqüències són devastadores. Tothom veia que no era lògic que es permetessin aquelles concentracions. Però no passa absolutament res. És una cançoneta que els sonarà. Ja ho havien fet abans. Mesos enrere també van dir que s’havien equivocat amb les revetlles, amb l’aixecament massa ràpid de determinades mesures, amb el pont de la Puríssima, amb les trobades familiars per Nadal... Tot plegat, una sèrie d’errors que simplement es resolen dient que s’havien equivocat. I ja està? I ens quedem tan amples? Mentrestant apliquem mesures sense lògica que només perjudiquen petits sectors econòmics? Més que governar el que fan és desgovernar i ho fan a base d’errors imperdonables. Tothom s’equivoca, evidentment, però quan es comenten errors de manera continuada cal buscar solucions. Aquí no. Aquí tenim el costum de prendre el pèl a la ciutadania.