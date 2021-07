Ets lluny de casa i en veure-hi les imatges de l’incendi del Montgrí et fa mal. Primer et recorda els altres viscuts de fa poc, després els de la mateixa muntanya en altres anys i després revius tots els incendis.

Des de la Vall d’Aran puc veure com el foc del Montgrí crema a poca distància de casa i com s’emporta una vegetació que tornarà a trigar a renéixer.

Segur que la calor ha estat un dels factors fonamentals, però just és ara més que mai quan cal ser prudents i curosos en totes les precaucions per mirar d’evitar aquests incendis que ja fa setmanes que massa ens avisen com en un no-res o per un no-res es poden produir.