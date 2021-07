Aniria de vacances a un lloc on l’obliguen a sortir d’un bar, terrassa o restaurant poc després de la mitjanit i on s’aplica un toc de queda? La resposta a aquesta pregunta explica el descens de reserves que estan patint els hotelers, sobretot de turisme internacional, que no veu la Costa Brava com un destí atractiu per passar-hi les vacances. Dijous, el Govern català ens deia que mantindrien les restriccions el que queda d’estiu. Si el mes de juny el Govern va menystenir els efectes de la variant delta i els seus efectes sobre el sistema sanitari, potser ara peca d’un excés de zel que pot generar un innecessari estat de pànic social. No seria millor que la regulació de les restriccions s’analitzés setmana a setmana en funció de l’estat de la pandèmia en lloc de donar per fet que s’aplicarà el que queda de temporada estival?

Diuen els informes econòmics presentats aquesta setmana (Cambra de Comerç i BBVA) que recuperarem els nivells de riquesa precovid el 2022. Els estudis s’han presentat ara, però van ser elaborats abans de conèixer la incidència de la la nova vairant del virus. Veient la dependència del turisme que té l’economia gironina i els efectes de la cinquena onada sobre aquest sector, dubto que els pronòstics es compleixin.