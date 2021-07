Fa poc temps vaig descobrir que sóc una PAS (persona altament sensible). No em va sorprendre, ja que familiars i amistats sempre m’han dit que sóc sensible. Les PAS tenim una empatia molt desenvolupada, som molt intuïtives, presentem un gran sentit de la justícia, no obstant això patim davant dels canvis d’humor, d’actitud i de pensaments sobtats de les persones. Experts en psicologia puntualitzen que és rellevant aprendre a gestionar la nostra sensibilitat i saber protegir-nos, en cas contrari, pateixes estrès, ansietat i podem caure em estats depressius. I encara més en aquesta societat malaltissa sobrecarregada d’estímuls i d’actituds patològiques inconscients. Tot això ens crea malestar. Si creus que ets una PAS, no et preocupis, no és cap malaltia ni cap trastorn mental sinó que es tracta d’un tret neutral que constitueix un avantatge evolutiu per algunes coses i un desavantatge en altres segons Teresa Nandín, presidenta de la Associació Catalana de Persones amb Alta Sensibilitat (Acpas). Ara bé, cada PAS som diferents depenent de la nostra experiència, educació i esdeveniments vitals viscuts, ho viurem pitjor o millor. Tots tenim naps o cols i no ens ha de fer vergonya d’expressar-ho perquè és de persones valentes reconèixer, acceptar i expressar les nostres debilitats, alhora compartir-ho amb els demés per ajudar a fomentar una societat més tolerant, justa, democràtica i ètica.