Normalment va bé començar amb un títol impactant per captar l’atenció del lector i després poder anar desenvolupant un argument. El problema, en aquest cas, és que vull parlar d’un tema que no agrada ni als polítics, ni a les entitats socials ni al ciutadà del carrer. Es tracta de la paradoxa de Jevons (nom del seu descobridor William Stanley Jevons (1835-1882), economista i filòsof anglès), que afirma i des de llavors s’ha comprovat en nombroses ocasions, que l’eficiència en la producció d’un recurs facilita el seu accés i redueix el preu, però no disminueix el seu consum, sinó que l’incrementa. La conseqüència de tot això és que quan es dispara el consum d’un recurs per ser barat i fàcil d’adquirir, el recurs és cada vegada més escàs, el seu preu es dispara i a la fi tots acusem la seva escassetat al deixar de ser fàcilment accessible i barat.

Hi ha nombrosos exemples i el primer que vull posar damunt de la taula és el del consum de combustible dels automòbils i la conseqüent disminució de gasos d’efecte hivernacle i tòxics. Des de mitjans de segle passat els automòbils consumeixen cada cop menys combustible per km i per tant contaminen menys. No obstant això, el consum a escala mundial i de cada país en particular no ha deixat d’augmentar i amb això les emanacions de gasos indesitjables. És previsible que si el cost de fer un km baixa (doncs ha augmentat l’eficiència dels motors), els consumidors menys conscienciats ecològicament substituiran els seus viatges en tren per viatges en automòbil i fins i tot faran viatges a llocs més allunyats del que potser haguessin fet quan era menor la eficiència energètica dels motors.

Un altre cas interessant, és el de la cervesa alemanya tradicional. Segons una llei alemanya, promulgada el 23 d’abril de 1516 pel duc Guillem IV de Baviera, només es podien utilitzar tres ingredients: aigua, ordi i llúpol. El llevat trigaria a descobrir-se tres-cents anys després per Pasteur i en aquella època es considerava que la fermentació s’iniciava espontàniament. Les intencions del duc al promulgar semblant llei eren diverses. La primera era garantir a la corona ducal uns magnífics impostos, ja que el duc controlava el monopoli del comerç de l’ordi, i d’aquesta manera es garantia la demanda del cereal. També s’evitava utilitzar blat per fer cervesa que era més rendible que l’ordi, evitant d’aquesta manera que pugés el preu del blat i amb això el del pa, el que hagués cabrejat a la població i hagués generat revoltes. A més, a l’obligar a fer servir ordi per a estalviar el blat baixava el seu preu i es consumia més en fabricar pa. ¿Impedir que el blat es fes servir en la fabricació de cervesa va fer que es consumís menys blat? En absolut: va fer que s’abaratís i es consumís més fins i tot per a altres fins. La llei de la cervesa va abaratir el pa, i l’abaratiment del pa va fomentar l’augment de la població.

A tots ens agrada pensar que podem fer alguna cosa pel medi ambient estalviant aigua, estalviant energia o consumint menys recursos, però només seria així si tots fessin el mateix. Una cosa és l’efecte simbòlic, sentir-nos compromesos, mirar-nos a l’espill i sentir-nos bé, i una altra cosa, molt diferent, que el pa que nosaltres no tirem a les escombraries vagi a la taula dels que tenen fam o que l’aigua que estalviem vagi a les assedegades terres dels esforçats agricultors. Malauradament, la realitat és una altra.

La realitat és que la gasolina que nosaltres estalviem és la que poden cremar els nord-americans en els seus cotxes de dues tones. La veritat és que si nosaltres no l’estalviéssim, ells haurien de pagar-la a més de 0,5 euros, que és el que paguen ara. La realitat és que la gasolina que nosaltres no cremem no va a una guardiola, ni s’enterra en el subsòl perquè ningú la cremi i no produeixi CO2: va al mercat, augmentant la disponibilitat per al que la vol cremar. El carbó que nosaltres no cremem no desapareix en l’espai sideral per no contaminar: és el que cremen els xinesos i es més barat precisament perquè nosaltres no ho demanem i de pas els ajuda a escombrar del mapa a les nostres indústries, doncs som incapaços de competir amb els preus xinesos.

L’aigua que no facis servir per a regar la teva horta, la faran servir per regar una altra o en el pitjor dels casos un camp de golf. Finalment, i a un nivell molt més local, la llenya que no cremen els que viuen als pobles és la que abarateix els pellets per a les calderes urbanes i les calefaccions de biomassa dels urbanites. Les truites que no pesquem riu amunt són les que es pesquen riu avall.

Resumint, al reduir la demanda d’un recurs, el seu preu disminueix, de manera que es torna atractiu per a altres usos o per a altres consumidors. El que he intentat deixar clar és que, en la nostra societat i sistema econòmic actuals, mentre hi hagi demanda per a un recurs, el recurs es consumirà, i l’estalvi o restricció per part d’un segment de la població no redueix el consum total, sinó que el trasllada a altres grups i possiblement a un preu menor.

Per descomptat, ser un malgastador i desaprofitar els recursos que altres necessiten, ni és ètic ni és ecològic. Però al final «la noia que no vas besar al seu moment no es va fer monja: es va casar amb un altre». ¿M’he explicat amb claredat? És a dir, perquè estalviar recursos ajudi a ser sostenibles, cal impedir que el que uns estalvien, el consumeixin altres. Això només s’aconsegueix amb el racionament, que en cas d’aplicar-se tindria molts inconvenients i seria la mort de l capitalisme.