Els canvis freqüents en les restriccions per la covid ens atabalen. «Mai no sabem què es pot fer!», es queixen els ciutadans. He de dur mascareta a les dutxes de la piscina? I a la travessa Núria-Setcases? Hi ha toc de queda al meu barri? M’he de vacunar per anar al cinema? Amb un test negatiu puc abraçar tothom que es deixi? Són dubtes que ens corsequen, i no és estrany que cada dia més catalans s’interroguin sobre la pròpia salut mental, però sortir del tràngol no hauria de ser tant difícil: n’hi prou d’incorporar un «comunicat covid» a les rutines matinals de la població. Oi que cada dia ens interessem pel temps atmosfèric? Si avisen de pluja, fiquem un paraigua a la bossa. Si ha de fer fred, no ens oblidem del jersei. També posem la ràdio per conèixer les alteracions en la circulació rodada i en els serveis de transport públic. Sempre hi ha despistats que els enganxa la retenció per unes obres anunciades (i sempre hi ha administracions que no anuncien les obres), però informar-se abans de sortir és una pràctica força estesa. De la mateixa manera seria necessari que els mitjans oferissin cada vespre (per a l’endemà) i cada matí (per al dia) un estat de les restriccions per la covid. Fins i tot si no hi hagués novetats: recordar les normes en vigor serà útil per als desmemoriats, que som la majoria. Igual com existeixen les dones i els homes del temps, cares i veus conegudes que de vegades escriuen llibres mediàtics, també podrien existir les dones i homes de la covid. I si els primers tenen carrera universitària però saben fer-ho fàcil i entretingut, els segons haurien de posseir el títol de medicina però mostrar-se assequibles quan parlen dels indicadors, les ràtios i els aerosols. Breus, pràctics i instructius. Els de la petita pantalla hi podrien aparèixer amb bata mèdica, igual com els meteoròlegs de la televisió pública italiana, que són militars, van d’uniforme. És del tot necessari que diaris, ràdios i teles implantin aquests espais i que els ciutadans ens hi fixem, perquè cap xàfec no ens agafi desprevinguts.