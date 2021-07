L’última arma que fa servir el Govern d’Espanya per amorrar, espantar i arruïnar civilment els catalans que han estat treballant aquests anys per Catalunya. Jo em pregunto indignat, on són la Caixa i el Banc de Sabadell? Per negar l’ajut als processats. La Gran Caixa, amb els seus actes fatxendes de Catalanitat, i el Banc Sabadell fan pe­na i vergonya. L’únic consol que tinc és que amb vosaltres no hi treballo i estic segur que molts d’altres hi deixaran de treballar. Tant de bo la Generalitat creï un banc català, sí, català, perquè els altres s’han venut a Espanya per un plat de llenties.