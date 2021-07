El passat 21 de juliol es va commemorar el centenari del desastre d’Annual. No va ser realment un dia de glòria ni per a Espanya en general, ni per al nostre exèrcit en particular. No intentarem analitzar el perquè de la catàstrofe, entre altres motius perquè no som experts en matèria d’estratègia i tàctica militar.

El que és tristament cert és el fet que tretze mil caiguts en combat pertanyents a les tropes espanyoles van ser el trofeu del guerriller del Rif Abd el-Krim.

Deixant de banda les diverses conseqüències polítiques que aquest fet va produir a la política espanyola, i la personal del suïcidi del General Fernández Silvestre, cap suprem de la operació, aquesta Associació vol tributar un sentit record i un profund homenatge a aquells homes, tant professionals com soldats de reemplaçament que, molts d’ells, no només van entregar la seva vida, sinó que a més van ser torturats, violant les més elementals lleis del dret humanitari bèl·lic.