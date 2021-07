No som massa afeccionats a la gastronomia, però suposem que de paelles, a part de la més coneguda, la valenciana, n’hi ha de diferents classes, segons la manera de fer-les i els additaments que s’hi posin; ara bé, n’hi ha una, la de la Sra. Rahola que, a vegades sol comportar certa cua, que enguany sembla haver-la superat. Si el que pretenia la seva promotora era captar l’atenció, evidentment ho ha aconseguit, la cua, segons les notícies –a quina més crítica– que estan sortint a alguns mitjans d’informació, fan notar que ha estat més llarga de l’habitual. A part de les connotacions polítiques, que comporta –aquí no pretenem entrar-hi– si que ens sap greu que s’hagin saltat alguns dels preceptes que marquen les actuals normes sanitàries.

A les i els que intentem respectar-les, especialment els que ja tenim una edat, lamentem que persones que han de donar exemple, se les saltin graciosament, i per més inri ho publiquin a certs mitjans de comunicació social. Llavors, no és estrany que el Conseller de Sanitat, els hagi tret targeta groga; i el pitjor és que, altres sectors, que sempre estan a punt de l’atac, els hi treguin la vermella, arran del contingut polític que l’hi atribueixen.

Ens sap greu, perquè, a part de perjudicar-los a ells, ens fan mal a la gent l’entorn, en uns moments prou delicats. És el nostre parer.