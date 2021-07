Benvolgudes;

Com a veïnes de poble durant els últims 30 anys, els hi fem arribar una proposta que milloraria la qualitat de vida dels habitants del poble, l’activitat comercial i tindria un impacte socio-econòmic beneficiós per a la població.

Port de la Selva viu de cara al mar, tot i que entre el poble i el mar; històricament hi ha estat el camí i actualment la carretera.

Originàriament les cases es separaven del mar per allunyar-se de les possibles agressions durant els temporals.

A dia d’avui entre la primera línia de cases i l’aigua ens trobem amb una barrera de d’asfalt i formigó amb un protagonisme inusual del trànsit rodat; i en primer pla en totes les fotos.

Convertir aquesta primera línia en un passeig amb arbrat i amb protagonisme de les persones envers del cotxes, representaria un canvi en l’arteria/eix vertebrador del poble.

Es podria portar a terme mitjançant la supressió d’un carril de cotxes; deixant només un carril en sentit Selva de Mar -Ses Clisques (velocitat màxima 20Km); amb espais per càrrega i descàrrega i equipaments puntuals; amb una única plataforma (tot a un mateix nivell), esdevenint la vorera per a vianants un paper cabdal i central. Aquest canvi implicaria que altres vies esdevinguessin amb sentit únic Ses Clisques-Selva de Mar, com per el carrer Unió, PuigGros o Vent de Mestral (o tots ells).

Un paviment permeable d’aquesta plataforma/vorera amb únic carril per cotxes, vegetació i arbrat permetria un subsòl estable i drenant, a part de sostenible, acústicament i ambientalment més funcional.

Tot i tractar-se d’una obra de gran envergadura, representaria un abans i un després en el poble i en la nostra gent, podent-se realitzar per fases i trams.