El millor titular sobre la cursa entre Jeff Bezos i Richard Branson per arribar a l’espai l’he llegit al New York Magazine: «Per un moment, la Terra es va desfer del seu home més ric». Hi ha qui atribueix aquesta competició a l’ego dels multimilionaris o que es creu la seva voluntat de contribuir al desenvolupament científic o a la realització d’un somni personal. Tot plegat és una simple -i molt cara- operació de relacions públiques per convertir-se encara en més rics explotant un mercat turístic desconegut i destinat a altres milionaris. I no cal recordar que aquests magnats -hi poden sumar també Elon Musk- lluiten per aconseguir un pessic del suculent negoci de l’exploració de l’univers. Quins coets portaran l’home a Mart?

Tornant al turisme espacial per a rics avorrits. No és sobrer recordar que en aquests vols a l’espai s’emet cent vegades més CO2 per passatger que en un avió convencional. Per això, si la indústria dels viatges espacials de curta durada acaba prosperant, seria convenient que paguessin una bona taxa pel perjudici que causen sobre el medi ambient. Com que no passarà, em torna al cap el titular de la revista americana i penso que aquest és un motiu més que confirma que estaríem millor sense multimilionaris.