Sens dubte ha estat la notícia de la setmana. I no em refereixo al fet que l’anunciada continuació de la sèrie animada dels vuitanta, Masters of the Universe: Revelation, que el pesat d’en Kevin Smith ha creat per Netflix, la plataforma amb més «blufs» per metre virtual entre el seu catàleg, ha estat finalment un cagarro botit, a més, de previsibles missatges new order. De fet, coneixent com les sol gastar la plataforma des de fa bastant de temps, destruint i vilipendiant sistemàticament tota obra de culte o més o menys digna del passat, la notícia de veritat hauria estat precisament una altra. Em referia a la renúncia de la gimnasta americana Simon Biles a participar a les finals per equips i individuals de la seva especialitat per les quals estava classificada als Jocs Olímpics, que aquest any s’estan celebrant a Tòquio, amb més pena que glòria. Certament, Biles era un dels pocs reclams que hi havia en un esdeveniment esportiu sense grans noms o estrelles, com en altres edicions del passat, un fet que alimenta encara més la sensació que la competició olímpica ha anat perdent l’interès general del públic.

Com deia, la màxima candidata a coronar-se com l’estrella olímpica de la gimnàstica ha fet un pas enrere i ha renunciat a disputar les seves respectives finals tot reconeixent problemes de pressió, angoixa i, en definitiva, de salut mental. Certament, els Jocs Olímpics i les persones que els protagonitzen estan canviant. Hem passat de l’extrem de la ultraexigència i, en molts casos, el conegut maltractament psicològic i sistemàtic als esportistes d’elit, a solidaritzar-nos ara amb els seus episodis de feblesa mental. I, encara més, l’espectador mitjà que més disposat està a poder aguantar la llauna que realment són les retransmissions d’uns Jocs Olímpics sembla que ha d’estar obligat a comprendre-ho. De fet, els missatges de solidaritat a Biles, que s’han estès aquests dies per quasi tots els mitjans de comunicació, alguns exagerats, han acabat eclipsant els mateixos Jocs. O dit d’una altra manera: l’evolució dels Jocs Olímpics s’explica amb els «mems» del gos petit i el gos fort. A bon entenedor, poques paraules.

De la mateixa manera que molts cinèfils i serièfils hem d’encaixar les noves versions de pelis o sèries de culte com un cop de puny a la nostàlgia amb l’excusa que els temps canvien i ja no es pot fer el mateix, els organitzadors d’alguns esdeveniments esportius com els Jocs Olímpics també han d’evolucionar i intentar muntar-los d’una altra manera, relatant millor el procés de l’esportista i fent-nos partícips del seu esforç i patiment, perquè tal com ho fan encara, fotent-nos quinze dies intensius d’esports i tractant els participants com bestiar, amb aquesta nova percepció de l’esportista d’elit més humà i feble, tot plegat és insofrible i avorrit, i o tens molt d’interès en algun esport en especial, o en passes olímpicament. I mai més ben dit.