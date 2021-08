L’any passat, quan el president de la Federació d’Hostaleria de les Comarques Gironines, l’Antoni Escudero, va comunicar que per causa de la pandèmia Covid-19, a la temporada 2020 no se celebraria la tradicional Festa del Turisme gironí que cada any a la tardor tenia lloc al castell de Biart de l’acollidora vila alt-empordanesa de Masarac, els habituals a l’esdeveniment, tant els més optimistes com els més pessimistes, varen imaginar-se que aquell seria un any negativament excepcional i que aquest any, un cop les aigües tornessin a mare i es recobrés la normalitat, a l’igual que a les setze edicions anteriors, la festa es reprendria amb l’èxit, l’esplendor i la concurrència de les més de quatre-centes persones que habitualment hi assistien.

Malauradament aquest any tampoc podrem gaudir de la Festa ja que el Departament de Comunicació de la Federació, per ordre del seu president i mitjançant circular del 21 de juliol, ha comunicat als seus afiliats que: «ateses les restriccions i la situació pandèmica que estem vivint, enguany tampoc podrem celebrar la nostre festa anual». Decisió indefugible de la presidència i la junta directiva de l’entitat, que estic segur que l’han pres a contracor, i que no pot ser més assenyada ni més necessària doncs com diuen a la meseta «no está el horno para bollos». Amb una situació sanitària molt greu i insegura amb clara tendència a empitjorar cada dia i una temporada en la qual, des del punt de vista hoteler, el mes de juny no ha existit, el juliol ha estat pèssim i el binomi agost-setembre a aquestes altures encara resulta imprevisible ja que dependrà fonamentalment de com derivi la pandèmia en els països europeus i a casa nostra i, sobretot, de les actituds que adoptin envers Catalunya els governs europeus i les seves autoritats sanitàries. Davant d’aquest trist per no dir dramàtic panorama el més sensat és fer el que ha fet Escudero, suspendre un altre any l’esdeveniment. Era l’única sortida assenyada.

I ha estat una vertadera i trista llàstima, puix que la trobada anual del sector turístic a Masarac creava una magnifica oportunitat perquè tots els professional poguessin retrobar-se i abraçar-se ja que molts d’ells només es veuen de cent en quaranta i tots esperen amb candeletes aquesta ocasió, però las circumstàncies s’han imposat i només ens queda esperar que el proper anys la situació sigui una altra molt diferent i puguem celebrar plegats aquesta enyorada festa de germanor.