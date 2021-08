Dijous dia 29 de Juliol va ser el dia que es calcula que la humanitat ha sobrepassat enguany els recursos que es poden obtenir de la Terra. Durant la resta de l’any 2021, els recursos que farem servir seran en excés, molts més dels que la Terra pot regenerar. L’any passat, amb la pandèmia, aquest dia va arribar molt més tard, el 22 d’agost, i a l’any 2019 va ser l’1 d’agost. A excepció de l’any passat, cada any avancem la data, expressió de l’evolució que fem en l’explotació dels recursos del planeta. Podeu veure la informació a www.overshootday.org

Avui els humans consumim 1,7 vegades el que la Terra ens pot donar. L’últim any que vam estar en equilibri amb el planeta va ser l’any 70. A partir de llavors el dèficit s’ha anat fent més gran, amb petites excepcions com les derivades de la crisi del petroli, la crisi de l’any 1982, la crisi del 1992, la crisi de 2009 o la més impactant: la de la pandèmia del 2020.

Aquest efecte de sobreexplotació de la Terra té diferents impactes sobre l’ecologia global com son el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat i els esdeveniments extrems del cicle de l’aigua. És per això que cal actuar urgentment, car les solucions són a l’abast si s’actua. La fundació proposa exemples de com actuar sobre aspectes concrets per guanyar 100 dies anuals de recursos i equilibrar el planeta. Heus aquí algunes de les accions.

Accions sobre malversació d’aliments, com per exemple la de la Fundació Espigoladors de Barcelona que lluita contra el menjar que es llença per fer-lo arribar a persones en risc d’exclusió social. Fins avui expliquen que han incorporat 115 pagesos al projecte així com molts voluntaris, prevenint l’emissió de 875 tones de CO2, proporcionant l’equivalent a més de 4 milions de menjars i estalviant 886 milions de litres d’aigua. També la llei francesa Garot de febrer de 2016 està dissenyada per reduir a la meitat el malbaratament alimentari nacional, eliminant 5 milions de tones d’aliments dels abocadors el 2025. Les llars franceses són responsables d’un terç del malbaratament alimentari. Des del 2014, la companyia nord-americana Leanpath ha evitat l’aparició de més de 24 milions de quilograms de malbaratament d’aliments amb clients de serveis d’alimentació a 40 països del món. Treballant amb el malbaratament d’aliments es pot reduir el dia de sobrepassar la Terra en 13 dies.

Si ara mirem les solucions que proposen des del punt de l’energia, es pot millorar el dia frontera en 21 dies. Un exemple proposat és de la ciutat de Grenoble, al cor dels Alps francesos, on un nou parc d’oficines intel·ligents de 26.000 m2 reunirà 5.000 empleats. El complex IntenCity té com a objectiu consumir gairebé deu vegades menys energia que l’edifici europeu mitjà. Destaca pel seu consum energètic anual extremadament baix, de 37 kWh per m2, en comparació amb una mitjana de 330 kWh per m2 per als edificis existents a Europa. Egyptian Electricity Holding Company, el proveïdor nacional de serveis públics d’Egipte, està creant la primera xarxa intel·ligent a tot el país per satisfer les necessitats de la creixent població del país i el seu desenvolupament industrial. La nova xarxa intel·ligent ajudarà Egipte a satisfer les seves futures demandes d’energia, tot avançant en l’estratègia de sostenibilitat del país. El govern d’Egipte vol augmentar significativament la producció d’energia de fonts renovables, fins al 20% del subministrament total el 2022 i el 42% el 2035.

Un aspecte que destaquen és la pressió sobre els bancs. Les nostres inversions configuren l’economia que gestionem. Si les nostres inversions, inclosos els nostres dipòsits bancaris, descarbonitzessin el sistema elèctric a tot el món un 50%, podríem traslladar el Dia de la Superació de la Terra 22 dies. Tots els dòlars del nostre compte ajuden a reduir la petjada de carboni de la humanitat finançant l’energia solar i eòlica addicional necessària per substituir la generació de combustibles fòssils a la xarxa elèctrica. A mesura que els costos de l’energia solar i eòlica continuen disminuint i esdevenen més freqüents, i a mesura que apareixen les noves tecnologies, el finançament bancari de baix cost i llarg termini es converteix en una de les eines més importants per distribuir aquestes tecnologies a escala. El finançament bancari específic aporta més energia solar als terrats, electrifica els electrodomèstics i els vehicles que poden reduir els pressupostos d’explotació de les llars i protegir-se de les fallades de la xarxa elèctrica.

A mesura que el món s’ha urbanitzat, s’utilitzen més quantitats de formigó per construir literalment els seus fonaments. Si el formigó alternatiu substituís l’ús de formigó convencional, podríem traslladar immediatament el Dia de la Superació de la Terra en 2,4 dies.

Si proporcionem a les dones de zones remotes accés a les necessitats de planificació familiar i atenció reproductiva sexual podrien tenir un fill menys i, si la maternitat es posposés en dos anys, el 2050 mouríem el dia de sobreeiximent en 49 dies. Si reduïm la nostra petjada de conduir en un 50% arreu del món i suposem que un terç dels quilòmetres de cotxes se substitueixen pel transport públic i la resta amb bicicleta i caminant, el dia de superació retrocediria 13 dies. En fi, en una anàlisi realitzada per investigadors de Global Footprint Network, les tecnologies comercials existents per a edificis, processos industrials i producció d’electricitat podrien desplaçar el dia frontera com a mínim durant 21 dies, sense pèrdues de productivitat ni de confort.

Malgrat la mala dada de dijous he volgut ser positiu fent veure que es pot fer, només cal voluntat per part de tots. I pedagogia, molta pedagogia.